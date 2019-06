William Anseume: Al convertir a la USB en una universidad virtual se perdería su calidad académica

especial Enrique Meléndez / 25 jun 2019.- William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, considera que el gobierno está deliberadamente creando una crisis del transporte, además de las crisis de agua y luz que la universidad enfrenta, para avanzar en la propuesta de convertir a la USB en una universidad virtual.

¿En qué situación se encuentra la USB luego de haber sido intervenida por el gobierno?

-La USB no está intervenida por el gobierno. Designaron un vicerrector; que no era ni siquiera de la USB ni tenía ninguna vinculación directa con nosotros; quien fue designado vía CNU como lo que es, una ficha del gobierno.

-Entonces, digamos, que la USB no está directamente intervenida; sino con una velada intervención a través de la figura de este vicerrector académico; que es una figura muy peligrosa. Porque se trata de la figura que reemplaza al rector en sus ausencias; debilita la institucionalidad de la universidad y la deja en riesgo permanente.

¿Cuál fue la causa de ese nombramiento?

-Precisamente el hecho de que el gobierno quería contar con una ficha adentro para poder ejercer más presión, tener más información; tener una manera de doblegarnos institucional y políticamente hablando. De retarnos también.

-Porque nosotros habíamos hecho, como lo sabe muy bien toda la opinión pública, una consulta a los estudiantes, a los profesores, a los egresados, y esa consulta había arrojado el resultado de un profesor de nuestra comunidad y ese fue el nombre que elevó el Consejo Directivo, y lo designó como vicerrector académico encargado hasta que vino el problema de la designación vía CNU de otro nombre (prof. Luis Holder).

-La situación de la USB, luego de esta circunstancia, es bastante lamentable; desde el punto de vista que lo veamos. Es lamentable que haya un descontrol en las autoridades rectorales de la USB; por cuanto el vicerrector académico algunas veces anuncia la llegada de los pagos; que se trata de una cuestión que, obviamente, se sale de sus funciones, y ahora la vicerrectora administrativa (prof. Mariella Azzato) está planteando propuestas de transformación académica de la USB.

-Este año nosotros hemos recibido muchas agresiones. Ha sido un año terrible para la vida académica de la USB. El trimestre se transformó en un semestre; que está, prácticamente, terminando en estas fechas; desde enero hasta acá; cuando el período académico ha debido ser enero-marzo. Entonces ha sido un trimestre muy alterado; primero, por falta de agua. Fue la primera vulneración. Nos dejaron sin agua durante un período bastante largo.

-Después vino el tema de la luz y, ahora, el transporte. Esta la consideramos una agresión muy significativa para la USB. El régimen ha dejado de cancelar las deudas que tiene con las empresas, que hacen el transporte a la USB. Todo el mundo sabe que tenemos unas sedes muy distantes de los sitios regulares: una sede en Sartenejas; que es muy aislada de la ciudad, y donde no llega transporte con facilidad y la otra en Camurí Grande; que presenta la misma situación.

-De modo que eso dificulta mucho la vida académica de la USB, y estas últimas tres semanas han sido muy lamentables; por cuanto, más del 80% de la comunidad no puede arribar a las sedes, y tenemos trabajadores, que viven en lugares muy distantes, como Guatire, Guarenas, La Victoria, Maracay, Los Valles del Tuy, La Guaira, y a quienes se les hace imposible llegar a la hora a su puesto de trabajo; además de muy costoso.

¿Fue un error de parte de la comunidad usebista haberse declarado en rebeldía a propósito de esa intervención que usted llama velada?

-Sí, en efecto. A propósito de esa intervención la Asociación de Profesores hizo un llamado a rebelarnos y a declararnos en 350 constitucional. Eso nuestra asociación lo hizo público; sin embargo, en ese momento ocurrió la desmovilización de la sociedad venezolana; que estaba en la calle y, bueno, hubo llamados desde el Papa; algunos partidos políticos a desmovilizar la calle; a evitar cualquier tipo de movimientos callejeros; de violencia; de cualquier tipo de acción que significara manifestaciones, y eso nos desmovilizó también; en función de ese 350 que estábamos invocando.

-Porque en esos instantes la gente estaba protestando con mucha constancia en las calles, entre ellos, nosotros. Entonces: ¿fue un error o no fue un error? Yo no creo que haya sido un error; pues todavía estamos enrumbados en ese planteamiento. Creo que fuimos uno de los primeros en tomar el 350 como una posibilidad y en tomar esa declaración, e íbamos rumbo a acciones concretas; pero eso se impidió, como te dije.

-Sin embargo, el país ha estado también enrumbado. Fíjate todo lo que hemos vivido este año está causado, precisamente, por ese llamado a rebeldía, y la jura del 23 de enero también estuvo encauzada en ese contexto; además del reconocimiento de otros países a ese gobierno alternativo que representan los factores democráticos de Venezuela. Entonces, yo creo que no estábamos tan equivocados en aquel momento ni lo estamos ahora al situarnos al margen de los planteamientos que está haciendo la dictadura.

En caso de que la USB pase a ser una universidad virtual; según se ha escuchado, ¿usted cree que eso incidiría aún más en su deterioro institucional?

-Absolutamente; pero, primero, no creo que vayamos a ser una universidad virtual. Estamos luchando en contra de eso. No puede ser que la USB abandone sus espacios; que abandone su calidad académica; ni que deje de ser lo que ha sido para la educación en Venezuela. A la USB tenemos que salvarla entre todos. La sociedad venezolana no puede permitir que muera la USB.

-En efecto una virtualización, por supuesto, que va a afectar nuestra institucionalidad. Yo creo que la USB perdería su cariz; perdería su calidad académica; perdería sus espacios; perdería su razón de ser; incluso. Yo no estoy en contra de una modernización ni la Asociación de Profesores estamos en contra de buscar alternativas más actuales.

-De hecho, la USB tiene una historia importante en búsqueda de esa virtualización de algunas materias y de algunos programas importantes. Sin embargo, ir a una virtualización total de los estudios, eso sería una muerte total, además en un país en el que no tenemos ningún tipo de servicios: que falla la electricidad y, por lo tanto, no tenemos conexión a Internet.

-De modo que tenemos una serie de servicios que están impedidos, y que cada vez se van a poner peores. Yo creo que esa propuesta no es viable. Así lo hemos manifestado y lo seguiremos manifestando. Públicamente, nos hemos resistido a que ese sea el planteamiento; que pueda resolver la problemática inmensa que presenta el servicio del transporte. No puede ser esa la vía de la salvación.

-Queremos salvar la institución, por supuesto. Pero la USB lo que requiere es que le repongan su transporte; que se lo paguen; pues se trata de una obligación del Estado venezolano. Porque se trata de un derecho laboral; adquirido por los trabajadores, y por extensión de beneficios a los profesores y tenemos ese derecho adquirido, y los derechos laborales, como bien sabemos, son intangibles. No pueden ser regresivos.

¿Es elitesca la USB, como sostienen algunos sectores del oficialismo?

-Sí estamos claros, cualquier universidad es elitesca. No todo el mundo llega a la universidad. Por eso hay filtros; por eso hay impedimentos en todas partes del mundo; cualquier bachiller no puede llegar. Claro, que en este instante es mucho más amplia, mucho más receptiva. Tiene bastantes programas para atender las necesidades de los distintos bachilleres del país.

-Está el programa “Messsenger”. Está el programa de Aperturas y Oportunidades. Hemos tenido aperturas de todo tipo. El régimen eliminó las pruebas de admisión, por ejemplo, y eso ha permitido que desde la OPSU entre cualquier gran cantidad de bachilleres con debilidades en su formación y con todo tipo de límites para su permanencia en la universidad.

-Pero, indudablemente, que la USB, si se transforma en virtual, va a ser exclusiva; va a ser mucho más elitesca; va a ser mucho más difícil la permanencia en ella. Esa virtualización de los estudios redundaría en una profundización mayor de los impedimentos a los bachilleres venezolanos; para formarse con calidad en ella.

¿Hasta qué punto la USB ha sido afectada por el problema de la deserción tanto de estudiantes como de docentes?

-Eso es terrible. Eso es una de las cosas más dolorosas que ha vivido la nación en su historia: la diáspora de los profesionales. La carencia de profesores en la USB en este instante es muy notable en diversos departamentos. El rector hablaba más o menos de un 30% de los profesores que han abandonado la USB, y fuera de eso tenemos la imposibilidad de contratar personal nuevo.

-Es imposible captar personal con esos bajísimos sueldos; con esa desprotección social que vive ahora la universidad venezolana. En efecto, sí ha sido afectada enormemente nuestra casa de estudios. Tenemos la estampida de nuestros colegas a otras partes del mundo y, seguramente, en septiembre esa diáspora se va a sentir mucho más fuerte, precisamente, por esta crisis del transporte.

-Que se trata de una crisis deliberada; una crisis provocada por el régimen. Porque, si el régimen quisiera resolverla; quisiera dejar permanecer a los profesores en su puesto de trabajo y evitar esa virtualización, a la que también nos quiere enrumbar hacia dentro de la institución, el régimen tendría como hacerlo. Por eso digo que se trata de una crisis provocada; una crisis deliberada; como lo están haciendo con otras universidades de Venezuela.

-Entonces, la diáspora se va a profundizar. Esto sigue siendo un problema lamentable para la universidad. Hay departamentos donde nunca pueden completar la planta profesoral; sobre todo, porque resulta imposible captar nuevo personal; contratar personas con esos bajísimos sueldos, resulta imposible.

¿Se le asignan a la USB los recursos que requiere para su funcionamiento?

-No, y eso lo estamos viendo no solamente en el caso de la crisis del transporte, y eso no sólo sucede en la USB, sino que es común a todas las universidades nacionales en Venezuela. Lo hemos escuchado, por ejemplo, en boca de la rectora de la UCV. Nuestros presupuestos no alcanzan para cubrir el primer trimestre. Los recursos nos limitan, nos impiden de cualquier manera.

-Hay que presentar permanentemente cuentas. Eso no existía antes. Se entregan los dozavos con antelación. La USB tiene grandes posibilidades en el manejo del presupuesto. Ahora eso no existe, y eso tiene que ver con el impedimento del desarrollo pleno de la autonomía universitaria. De modo que el presupuesto; primero, que lo aprueban de la manera como ellos lo hacen, es decir, lo que ellos consideran pasando por encima de las necesidades reales de la universidad y, además, administran los recursos a cuentagotas, de manera de asfixiarnos mucho más económicamente.

-Entonces, ellos inventaron una cosa que llaman “maquetas” (comillas solicitadas); que constituye el desembolso de los recursos para el pago del personal. De resto, la investigación, los espacios físicos; los servicios; todo eso queda limitado y condicionado, a lo que el régimen quiera apostar en cada momento. Entonces, eso es lo que ha provocado también esta crisis.

