Werner Gutiérrez: En Venezuela no hay siembra en los campos de maíz

Angel David Quintero / Foto: Archivo / 10jun 2019.- En Venezuela han sido sembradas 150.000 hectáreas de maíz del millón que necesita el país para poder satisfacer la demanda del principal ingrediente para las arepas, advirtió el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez en la asamblea anual de Fedecámaras Zulia.

“Nos dirigimos al holocaustos del sistema agroalimentario venezolano. No hay siembra en los campos de maíz. No hay casi siembra de arroz, no vamos a llegar a las 100 mil hectáreas en ese rubro. No se están recogiendo las cosechas de hortalizas. No se están preparando los campos porque no hay combustible para la maquinaria, no se están recogiendo y transportando las cosechas porque no hay combustible”, reveló Gutiérrez.

El sector ha sido afectado, además, por la falta de electricidad, que sumándose al resto de los problemas tiene paralizada más del 70 % de la producción, advirtió, según reseñó El Pitazo.

“En el caso del maíz, hay un déficit superior de 80 % en la siembra. Cubrir ese rezago sólo será posible con la importación de unas tres millones 400 mil toneladas de maíz. Todos sabemos que el gobierno de Maduro no dispone de las divisas para hacer esa importación”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: crisis | maiz | Venezuela