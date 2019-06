Velásquez: Clima de descontento entre militares por ascensos inmerecidos

Elías Rivas / 25 jun 2019.- El dirigente de La Causa R Andrés Velásquez aseguró este martes la existencia de un clima de descontento en lo interno de la Fuerza Armada Nacional ante los ascensos “inmerecidos” autorizados por Nicolás Maduro recientemente. “Clima de descontento interno en las FAN, debido a ascensos inmerecidos no determinados por Junta de ascenso ni estuvieron apegados a principios de hoja de servicios sustentada en méritos, valores, virtud y enaltecimiento de la institución”, dijo Velásquez en Twitter.

Vale recordar que la semana psada el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López dirigió el acto oficial de ascensos a coroneles y capitales de navío, momento en el que aclaró que no son “ascensos regalados”.

“No ascendemos aquí a corruptos, no ascendemos aquí a quien no tenga los méritos, no ascendemos aquí a quien no tenga arraigo en su patria (…) no hay ascenso regalado aquí, hay ascensos ganados y bien ganados para estos hombres y mujeres”, agregó en su discurso.

Etiquetas: Andrés Velásquez | ascensos en la Fan | FAN