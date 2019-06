Usuarios protestan en San Félix tras pasar tres días en colas por gasolina

Nayrobis Rodríguez/Foto: Vpi TV/ 4 jun 2019.- Usuarios cerraron calles adyacentes a una Estación de Servicio en San Félix, estado Bolívar, como protesta luego de permanecer hasta tres días en colas para surtir gasolina, de acuerdo a un nuevo plan de distribución de combustible implementado por el gobernador Justo Noguera.

Ángel Herrera, un usuario que estaba dentro de la manifestación, explico que la protesta inició luego de que anunciaran el cierre de la Estación de Servicio por presunta falta de combustible. “Ayer vimos que vaciaron dos gandolas de combustible y hoy en la mañana no hay gasolina, ¿cómo es eso posible si la estación trabajó hasta las cinco de la tarde de ayer?”, cuestionó durante una transmisión por el canal Vpi TV.

Herrera dijo que estaban en cola debido a la implementación del sistema de compra de gasolina, implementado en Bolívar por el mandatario local Justo Noguera. Dijo que la mayoría de los que estaban en cola tenían vehículos con números de placas impares. “Un país rico en petróleo y combustible y que hoy estemos pasando necesidad, que no podamos llevar a nuestros hijos a las escuelas. Como venezolano estoy enardecido porque no puede ser que no dirijan como se debe este país, estamos resteados”, dijo.

Durante la manifestación, al lugar llegaron tanquetas de la Guardia Nacional y funcionarios del equipo antimotín. Los manifestantes cercaron el lugar con cauchos e impedían el tránsito en la zona.

