Última estación de servicio de Pdvsa en Argentina cierra sus puertas

ND / 4 jun 2019.- La última estación de servicio de Pdvsa en Buenos Aires cerró sus puertas debido a la crisis económica en Venezuela que le imposibilitó mantenerse en ese país.



Según publica El Clarín, la filial que estaba ubicada en San Isidro, cerró liquidando y en remate, “en la que utilizó sociedades que puedan escapar a futuros embargos”.

En diciembre de 2018, PDVSA fue eliminada del “Registro de Empresas Petroleras – Sección Elaboradoras y/o Comercializadoras”, que determina las empresas que pueden despachar combustible en el país. Fue el tiro de gracia. Ya no cumplía con requisitos mínimos contables, ya que no contaba con capital y no presentaba balances ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ya había cedido casi todas las estaciones. De las importantes, solo le quedaba una en San Isidro, con buenos volúmenes de facturación. A tal punto que algunos competidores (y desarrolladores inmobiliarios) le echaron el ojo porque la consideran atractiva.

