Tuiteros a Globovisión: ¿Cuando hablarán sobre acusaciones contra Raúl Gorrin?

Oleg Kostko / 18 jun 2019.- A través de la red social Twitter usuarios fustigaron as Globovisión por su silencio sobre acusaciones conta Raúl Gorrin quien es el presidente y dueño de dicha planta televisiva.

El hecho ocurrió luego de que Globovisión realizara la siguiente pregunta en redes sociales durante la transmisión del programa Contraste y Controversia conducido por Vladimir Villegas, Manuel Felipe Sierra y Kico Bautista, lo que generó que el canal y que el propietario del mismo se volviera tendencia en Twitter.

“¿Qué opinas sobre la situación de corrupción de la oposición venezolana en Colombia en el caso de la ayuda humanitaria? Comenta con nosotros mediante la etiqueta #ContrasteYControversia tu opinión sobre el tema”, a lo que muchos tuiteros respondieron lo siguiente:

“Cuándo se lanzan una encuesta preguntando sobre la corrupción de su jefazo Raúl Gorrín? Que los mandaba al exterior a cubrir eventos con dólares sucios y no decían ni pío con tal de viajar. Hagan esa encuesta a ver si se atreven”, replicaron desde la cuenta de VVperiodistas.

“Que opina Globovisión sobre acusaciones hechas al canal? Sobre acusaciones del propietarios de corrupción? Sobre el uso del canal para lavado del narcotráfico y otras actividades delictivas a nivel internacional?”.

“Ya va… todavía toy opinando la de Gorrin. Dame un chance y me paso pa la de Cúcuta. Ya va no me apuren”, respondió Nihomar Figueroa.

“¿Qué opinas Globovisión sobre la situación de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro y sus secuaces, de el caso de los narcosobrinos o del caso gorrin? … Por ejemplo…”, criticó Luis Pachecho.

“Sobre corrupción conoce muy bien Gorrin”, dijo Jorge Alejandro. Y de igual forma Álvaro Peña dijo que “También sería bueno preguntar por la vida de Gorrin y sus narco lavado”.

Mientras que Ricardo De Sousa argumentó que “La pregunta se la debe hacer al corrupto de Gorrín de donde saco su fortuna? Como compró Globovisión? Y como paso de mendigo pela bola a millonario en revolución”. A su vez, Luis Bartolozzi pregunto de igual forma a la cuenta del mencionado canal que “Pida opinión sobre la corrupción de Gorrin”.

Lea más: Liberados Gilber Caro y otros dos “presos políticos”

Cuándo se lanzan una encuesta preguntando sobre la corrupción de su jefazo Raúl Gorrín? Que los mandaba al exterior a cubrir eventos con dólares sucios y no decían ni pío con tal de viajar. Hagan esa encuesta a ver si se atreven. — VVperiodistas (@VV_sinbozal) 18 de junio de 2019

Que opina Globovisión sobre acusaciones hechas al canal?

Sobre acusaciones del propietarios de corrupción?

Sobre el uso del canal para lavado del narcotráfico y otras actividades delictivas a nivel internacional? — Ing. MSc. Felix Gonzalez (@ingfgonzalez) 18 de junio de 2019

Ya va… todavía toy opinando la de Gorrin. Dame un chance y me paso pa la de Cúcuta. Ya va no me apuren!!! — Nihomar Figueroa (@nihomar) 18 de junio de 2019

¿Qué opinas @globovision sobre la situación de corrupción del gobierno de nicolas maduro y sus secuaces, de el caso de los narcosobrinos o del caso gorrin? … Por ejemplo… — Luis Pacheco (@pachecopiano) 18 de junio de 2019

Sobre corrupción conoce muy bien Gorrin. — Jorge Alejandro (@jorge190274) 18 de junio de 2019

También sería bueno preguntar por la vida de Gorrin y sus narco lavado — ALVARO PEÑA (@ALVARODAVID_PM) 18 de junio de 2019

La pregunta se la debe hacer al corrupto de Gorrin de donde saco su fortuna??? Como compro globovision??? Y como paso de mendigo pela bola a millonario en revolución… — Ricardo De Sousa (@RicardoJuan21) 18 de junio de 2019

La pregunta se la debe hacer al corrupto de Gorrin de donde saco su fortuna??? Como compro globovision??? Y como paso de mendigo pela bola a millonario en revolución… — Ricardo De Sousa (@RicardoJuan21) 18 de junio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: acusaciones | Globovisión | Raúl Gorrín