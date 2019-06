Trump sugiere: ¿Y si la gente me pide que me quede después de 6 años?

ND / 17 jun 2019.- El presidente Donald Trump arremetió este domingo contra los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post pero en el medio, en un paréntesis de uno de los dos tuits, lanzó una bomba.

“Debemos hacer una encuesta para ver cuál de los dos periódicos es más deshonesto y mentiroso, si el defectuaoso New York Times o el periódico del lobby de Amazon, The Washington Post. Ambos son una desgracia para este país, son enemigos del pueblo, pero yo no logro entender cuál es peor”.

“La buena noticia – continuó – es que al final de los próximos 6 años, despúes que Estados Unidos sea grande de nuevo y yo esté dejando la bella Casa Blanca (¿ustedes creen que la gente no va a pedir que yo me quede en la Casa Blanca para mantener a Estados Unidos grande?), los dos horribles periódicos fracasarán y no volverán nunca más”.

El 27 de febrero pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes de EEUU, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, alertó. “Dada mi experiencia con el señor Trump tengo miedo de que si él pierde la reelección en el 2020 no habrá una transición pacífica del poder”. (ver a partir del segundo 59)

Etiquetas: Michael Cohen | reeleccion | Trump