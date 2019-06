Toledo pidió cárcel para los corruptos del caso Cúcuta

Jesús A. Herrera S. / foto: @LesterToledo / 18 jun 2019.- El coordinador internacional para la ayuda humanitaria, Lester Toledo, aclaró que los fondos de la ayuda donados por varios países, no tienen nada que ver con el dinero que presuntamente fue malversado por colaboradores de Juan Guaidó.

“Digo con responsabilidad que eso no es verdad, que no tiene nada que ver este esfuerzo que hemos hecho con un dinero que dice un informe que unos tipos se robaron para pagar unos hoteles; esa investigación está en curso, pero no vamos a permitir que manchen todo el esfuerzo que se ha hecho”, señaló Toledo en una rueda de prensa.

Dijo además que la ayuda humanitaria ha venido por países y que los donaciones que se han recibido en dólares, han sido manejados por esas mismas naciones, quienes entregan el monto a sus agencias de cooperación.

“Yo entiendo a los venezolanos cuando se preguntan dónde está ese dinero, les quiero responder que 100% de estos recursos lo manejaron los gobiernos con sus agencias de cooperación, ellos adquieren la ayuda y lo envían a los centros de acopio.

Respecto a las donaciones, el gobierno interino hizo un acuerdo con la OEA y se creó el fondo para la Ayuda Humanitaria y sobre este fondo hemos pedido a la Asamblea de la OEA se emita una certificación de esa cuenta y se aclare a Venezuela y al mundo si ha entrado dinero de algún gobierno, y si este ha sido manejado por algún funcionario de nuestro gobierno”, señaló.

Por tanto, y en torno a los presuntos hechos corruptos, pidió a la Fiscalía de Colombia esclarecer la situación y que de demostrarse la participación activa, debe hacer “cárcel para los corruptos”, por cuanto reiteró que el dinero

“Y si por otro lado las pruebas dieran como resultado que son falsas, yo espero que también paguen los responsables de inventar y poner en el escarnio público el esfuerzo que hemos hecho todos por la ayuda humanitaria y por supuesto, la reputación personal de cada uno de los señalados”, comentó.

En cuanto al estatus de las 300 toneladas de ayuda humanitaria que están protegidas en Cúcuta, no precisó si estaban proceso de descomposición, como denuncia el Panam Post.

“El estatus es que hay casi 300 toneladas y allí están. Queremos que cese la usurpación, que un gobierno responsable abra un corredor y llegue los más necesitados”, señaló.

