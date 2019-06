Tarre Briceño: El gobierno se robó 300 mil millones de dólares

Jesús A. Herrera S. / 28 jun 2019.- El representante de la AN ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, alertó este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro se ha hecho con 300 mil millones de dólares, siendo, a su juicio, uno de los casos de corrupción más grandes del mundo.



“Me atrevo a decir que es el caso de corrupción más grande de la historia de la humanidad. En Venezuela se robaron 300 mil millones de dólares, que es la cifra superior al producto interno bruto de muchos países del continente europeo”, señaló durante una rueda de prensa luego de la sesión de la Asamblea General de la OEA.

Expresó que los funcionarios del gobierno chavista “están buscando cómo salvarse y golpeados por las sanciones, no pueden ir a gastar el dinero mal habido, no los dejan disfrutar de ese dinero” y agregó que no podrán “escapar de la justicia” porque “el que se roba el dinero del pueblo después lo tiene que pagar con cárcel, de acuerdo con la legislación penal venezolana”.

También pidió a la comunidad internacional que el emigrante venezolano “sea tratado de alguna forma” como un emigrante sirio, para lo que señaló, se requiere dinero, acuerdos, “y esto es un trabajo continuo, no hay que una varita mágica, pero el paso que se dio hoy da mucho más efectividad en el logro de las metas que hemos fijado”, comentó.

No obstante, reconoció que los países receptores han estado de brazos abiertos con los migrantes venezolano, pero que hay “muchos problemas que tienen que ver con la identificación, con la atención médica, con la inserción en el proceso escolar, con conseguir trabajo”.

“Hay muchas cosas que hay que hacer para proceso de migración se traduzca en una inserción de inmigrantes en la sociedad”, añadió.

