Horóscopo de la semana del 10/06/2019

Dedica esta semana a hacer las cosas que requieren de ti el mayor esfuerzo. Recomienda el horóscopo que no caigas en la tentación de dilapidar tus energías en actividades sociales que no te dejen ningún beneficio, aprovecha más bien para estar contigo mismo, recordar los conocimientos que residen en ti acerca del funcionamiento de tu cuerpo, trabajar o a mejorarte en alguna actividad deportiva.

Toma en cuenta que la información fluirá con más intensidad que otras veces, podrás concentrarte con más facilidad por lo que si estudias, escribes, eres un creativo o tienes que resolver algún problema aprovecha.

El cuerpo absorberá con más facilidad lo que le administres sea externa o internamente, si no quieres engordar cuida lo que comes y para mejorar tu piel, tu cabello o tus uñas puedes aplicarte mascarillas faciales, baños de crema o nutrientes varios como el aceite de oliva o el de coco y reforzarlo practicando 15 minutos diarios el Prithivi mudra, puedes encontrar los detalles en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad.

Hay quienes dicen que en esta fase es más difícil que la ropa quede bien lavada por lo que lo sugerido es que te esmeres haciéndolo.

Una semana para programarla sin distracciones innecesarias, para poder estar atento de lo que ocurre y atajar insólitos o situaciones impactantes a tiempo, de esa forma podrás sacarles provecho o evitar que te afecten.

Resumen del día a día:

Lunes: Cuarto creciente. Día para vivir en presente y ser prudente.

Martes: Habrá quienes reciban un toque del hada de la suerte.

Miércoles: Para, en el trabajo, hacer lo que amas hacer

Jueves: es de San Antonio de Padua, recuperador de los bienes perdidos y casamentero.

Viernes: Para planificarlo lo más normalito posible

Sábado: Te favorecerá enfocarte en tus propios asuntos y dedicarte a lo tuyo.

Domingo: Día del Padre (en algunos lugares del Mundo). Día especial lo que hagas se te devolverá multiplicado por cien millones pues empieza el Saka Dawa (Festividad dedicada a Buda).

Detalles:

Justamente el lunes es de Cuarto creciente. Además de lo que leíste antes, viviremos hasta Luna llena, un periodo full energía de todo tipo, principalmente aquella que ayuda a la actividad intelectual, a la concentración mental y la que te hace eficiente y productivo. A medida que nos acerquemos al plenilunio, recibiremos más horas de la luz solar indirecta y se activarán, con más fuerza, los anuncios de Sol en Géminis que puedes leer aquí.

Ten presente que, si logras ver a Luna “ocultándose” en el horizonte, al visualizarte cumpliendo un deseo, hasta que la luminaria de la noche “desaparezca” completamente, lo reforzarás.

El día es propicio para empezar lo que quieres se vuelva rutina, siendo perseverante los primeros 21 días. Luego de eso ya será natural para ti hacerlo. Mas detalles para beneficiarte durante esta fase en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad.

Habrá asuntos de trabajo que requieran aceptación (que no implica resignación), en el amor evita nuevos encuentros y en la salud descansa.

Dice el horóscopo que estés pendiente de lo que sucede a tu alrededor para darte cuenta cuándo lo recomendado es retirarte tranquilamente. Haz lo que tengas que hacer y desahógate amorosamente si te sientes cargado, si necesitas ayuda y tienes una mujer al lado cuenta con ella. Son esas energías que se van acumulando con las emociones o el estrés, como fuegos, que si no sabes aplacar terminan quemándote a ti mismo. Es por eso que Buda nos dejó dicho que mantenerse en estado de odio es como tomar veneno y esperar que muera la persona que nos instigó a sentirlo.

Intenso, de todo puede pasar… Peligro donde haya agua especialmente cerca de ríos, por derrumbes, sismos, avalanchas, estructuras o minas que colapsan o sucesos (naturales o no) que afectan a muchas personas. Pero también momentos afortunados que nos toman por sorpresa o devienen en amistades duraderas.

Hay que estar pendiente de las noticias porque se ven de aquellas que quedan registradas en mayúsculas en la Historia o cambian la vida de las personas involucradas.

Declaraciones o actitudes de presidentes, personas con poder, que son figuras públicas, gobierno, jefes o de la realeza que causan confusión, poco claras, engañosas, tensión en la mayoría y se oponen a los intereses de quienes se le oponen o de los asuntos que manejan.

También aparecen fracasos, deshonras o ruinas que destacan. La envidia y el odio haciendo estragos.

Si el sábado, no lograste detectar el vacío de energía favorable para buscar lo que se te haya extraviado, volverás a tener la oportunidad este lunes alrededor del atardecer. Momento que también será favorable para aquellos que tienen pendiente terminar de escribir algo.

Si tienes la oportunidad de relacionar lo cotidiano con comunicadores, escritores, profesores, comerciante, negociadores o periodistas, podrás lograr que sea ganar-ganar.

Oportunidad de cambiar de opinión, cerrar ciclos y terminar pendientes. Lo que realices tiene alta probabilidad de cambiar con el tiempo y lo que comiences bajita de hacerlo con buen pie, recuerda que esto no quiere decir que vaya a salir mal, solo que tienes que poner atención.

El color blanco y morado, la música que alegra tu oído, el incienso de jazmín. La polaridad Yin, el arquetipo Luna, el lado a preferir el izquierdo. La clave: estar listo para decidir sin titubear, pero, al mismo tiempo, sin apresurarte.

Martes Un día para dejar ir el pasado y vivir el ahora. En el trabajo no hagas lo que te puede causar problemas o pérdidas, en la salud pensamientos positivos y en el amor atento con lo que te digan. Cualquier cosa de insólito o impactante puede pasar (anuncio que se prolonga hasta el domingo, inclusive). En el amor ganas de estar a solas contigo mismo o de regresar a tiempos mejores.

Para el miércoles, ten presente que, si vives consciente de lo que pasa a tu alrededor y en ti, tienes mayor probabilidad de tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto. En el trabajo, haz lo que amas hacer. En el amor las decisiones a tiempo conservarán relaciones.

El jueves es de San Antonio de Padua, recuperador de los bienes perdidos, usa el número 858 repetido 45 veces por 21 días a partir de este día, dedicándole la retahíla al santo para pedirle que te paguen alguna deuda o de devuelvan lo que se te ha sustraído. Si eres soltera y no has encontrado pareja, dice la tradición que debes comprar una imagen o una estampita del santo y ponerla de cabeza, hasta que te cases. Este día puedes pedirle salud, que te ayude a recordar lo olvidado o, si no te gusta ponerlo de cabeza, que te ayude a saber que tienes que hacer para encontrar pareja.

Se ven, el viernes para planificarlo lo más normalito posible. las actividades cotidianas no aparecen en su mejor momento, las emociones a flor de piel. Oportunidad para llevar las situaciones hasta el fondo con el objetivo de reiniciarlo mejorado.

Sugiere el horóscopo que el sábado evites los cuestionamientos, hay que continuar haciendo igual lo que está funcionando y observar lo que no. Te favorecerá enfocarte en tus propios asuntos y dedicarte a lo tuyo. En caso de problemas no te quedes ahí, retírate y reflexiona sobre la situación.

El domingo En algunos países del mundo, como en Venezuela, se celebra el día del papá. Antecede a la tercera Luna llena más importante del año, se inicia la festividad de Saka Dawa, que dura hasta el 17 de julio y se celebra el nacimiento, la iluminación y el pase al otro plano de Buda. Es una oportunidad de oro para usar palabras de amor (tanto en pensamiento como para comunicarte con los demás) y realizar buenas obras. lo que hagas se te devolverá multiplicado por cien millones, como lo cita Lama Zopa Rimpoché en el texto de Vinaya, “El tesoro de las citas y la lógica”. todo el mes de la festividad puedes ir acumulando méritos.

La semana para cada uno de los signos:

Con oportunidad de realizar cambios en su vida destacan los Virgo y Libra.

Por tener la oportunidad de reiniciarse los Escorpio.

Podrán sentirse libres emocionalmente los Sagitario.

Tensiones en esta oportunidad para los Capricornio, Cáncer, Leo y Acuario que pueden traer como consecuencia rupturas.

Situaciones de estrés que empujan a mejorar la manera de hacer las cosas para los Géminis.

Siguen preparándose situaciones, que se ven en positivo, para los Aries

Vivirán situaciones locas, de los Tauro de abril, aquellos con puntos sensibles en su carta natal, y todos deberán estar preparados para atajar las emociones antes de que los embarguen, para evitar perder el control y responder o actuar de forma lamentable.

Aspectos astrológicos que resaltan:

Luna recorre en el arco zodiacal de Leo hasta Sagitario. Recorriendo la parte baja de su biorritmo.

Luna se verá conjunta a Alkaid el lunes.

Venus feral del martes al viernes y el domingo.

Urano feral martes y del viernes al domingo.

Lunes inicia con 4 T cuadradas, una Gran Cruz y un Rectángulo Místico.

Namaste

