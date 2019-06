Sobella Mejías: No sé nada de Edgar Zambrano desde hace un mes

especial Enrique Meléndez / foto: La Prensa de Lara / 9 jun 2019.- Sobella Mejías, dirigente de Acción Democrática, exrectora del CNE y esposa del vicepresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente de partido blanco, Edgar Zambrano, confirmó este sábado que no sabe nada de Edgar Zambrano, su esposo, desde hace un mes.

Indicó, durante unas declaraciones que nos dio en la ciudad de Carora, estado Lara, que hasta ahora no ha podido saber nada sobre su condición física; una violación a los derechos humanos no solo de Zambrano sino de todos aquellos ciudadanos que piensan diferente.

“Eso es parte de lo que se está viviendo en Venezuela; por lo que los venezolanos en estos momentos tenemos que luchar porque impere el respeto a las leyes, al estado de derecho, a la justicia social; que no se judicialice ni se criminalice la disidencia. El órgano que, con legitimidad jurídica, tiene hoy en día nuestro país es la AN; donde convergen diputados del Polo Patriótico y de las fuerzas democráticas”.

Según Mejías, hasta ahora no ha logrado comunicarse con el diputado Zambrano ni siquiera telefónicamente; aun cuando tiene entendido que está en un calabozo en Fuerte Tiuna.

El gobierno alega que no es un preso político, sino un político preso. ¿Qué responde usted?

-¡Se trata de un preso político! Es el primer vicepresidente de la AN, es el vicepresidente de AD, y Venezuela atraviesa en este momento por un vacío de poder. Esas elecciones del 20 de mayo del año pasado no fueron legítimas, de acuerdo a nuestros mandatos constitucionales y los estándares internacionales; pues no se vio representada la voluntad del pueblo soberano; lo que ha dado lugar a una usurpación en el ejercicio del poder; de modo que estamos ante una grave crisis política y, además, económica; traducida en una emergencia humanitaria por la falta de alimentos, medicinas, que es lo que demanda la instauración de un gobierno de transición.

¿Formó parte Zambrano de la conspiración del 30 de abril, según declara el gobierno?

-Todos conocen al diputado Edgar Zambrano; saben que es un hombre demócrata; que se trata de un hombre cabal; abocado a la defensa de los derechos humanos; como lo prueba el hecho de que llevó al Vaticano el proyecto de la Ley de Amnistía. Es un hombre de paz; que viene de un vientre adeco, de un vientre que le dio a Venezuela la democracia; el voto a la mujer, el voto a los analfabetas. El partido que nos hizo ciudadanos. El partido que también recuperará la democracia, conjuntamente, con los factores de la unidad.

¿Persigue el gobierno por esta vía el desmantelamiento de la AN?

-No hay ninguna duda. Desde el momento en que ese pueblo escogió a la mayoría de los factores democráticos, vimos como en enero de 2016 inhabilitaron a tres diputados del estado Amazonas por una supuesta conversación telefónica.

¿Usted cree que estamos en los días finales del gobierno de Maduro, como lo hace ver Juan Guaidó?

-La política no tiene términos. Lo único cierto es que Venezuela está atravesando por una grave crisis; que hay que resolverla; porque estamos ante un modelo que fracasó.

¿Juan Guaidó es un agente de la CIA?

-Eso es lo que dice el chavismo. El hecho es que él es el presidente de la AN y es el presidente encargado de Venezuela.

¿Qué piensa del fraccionalismo del que Mike Pompeo acusó a la oposición, a propósito de la circunstancia de que unos 40 dirigentes quieren ser candidatos presidenciales?

-Entre los factores democráticos tiene que haber diferencias, y en la unidad tiene que haber diversidad. Eso es lo normal. Pero como estamos ante un régimen donde impera un solo pensamiento, esa manera de pensar les causa sorpresa.

Etiquetas: Edgar Zambrano | Fuerte Tiuna | presos políticos | Sobella Mejías