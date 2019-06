Simonovis: Funcionarios de alto nivel están metidos en narcotráfico

Elías Rivas / 28 jun 2019.- El excomisario y ex preso político, ahora en el exilio, Iván Simonovis, adelantó este viernes que altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro están fuertemente involucrados en la actividad del narcotráfico y que toda esa información se las suministrará a los Estados Unidos. “Hay funcionarios de alto nivel involucrados en el narcotráfico, toda esa información, más detallada, se las daré a ellos (EEUU)”, dijo Simonovis durante una entrevista para el programa Palabras más, palabras menos, transmitido por RCR, sin adelantar mucho al respecto.

Aunque el policía no quiso comprometer la información que ofrecerá al gobierno de Trump, adelantó que ha tenido los primeros acercamientos con Elliot Abrams y que, a su juicio, está bastante empapado de la situación en Venezuela.

“Conversamos sobre Venezuela. Él está designado solo a eso. Hicimos evaluaciones de la información que puedo darle, me preguntó sobre mi salida, pero en definitiva él está claro de la situación de Venezuela y me aseguró que el gobierno de Trump continuará con las presiones necesarias hasta que maduro deje el poder. Ese es el compromiso que adquirimos”, informó Simonovis.

Durante la conversación Simonovis habló sobre su salida del país. Vale recordar que él está considerado como el preso político más antiguo de Venezuela, considerado –quizás- para la oposición como un héroe, mientras que para el chavismo es culpable del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002.

“Los años más duros de mi vida fueron esos 9 años en el helicoide. Solo tuve acceso a 33 días de sol, estuve metido en una mazmorra que provocan deterioro físico y en algunos casos hasta mentales, a cualquier ser humano. Además de haber pasado eso, eventualmente cuando mi esposa daba algún tipo de declaración o se hablaba sobre mi candidatura a diputado entonces arreciaban los castigos, las torturas, cualquier cosa con tal de mantenerme encerrado, así estuve, castigado durante esos 9 años, los más duros de mi vida”.

Simonovis también recordó los primeros años como preso político en las celdas improvisadas dentro del Sebin, anteriormente conocido como Disip.

“Cuando yo llegué al Sebin, para ese entonces se llamaba Disip, era uno de los primeros presos políticos de Venezuela por el caso del 11 de abril. Recuerdo que aquel pasillo se convirtió en una residencia desde el 22 de noviembre de 2004, no había baño, las celdas no tenían luz, todo era en condiciones deplorables. Con el tiempo eso se fue convirtiendo en un sitio de reclusión, lo fueron adecuando poco a poco, pero seguía siendo un lugar inhóspito. Hubo el caso de un piloto que no soportó la presión de vivir de esa forma. Hay que tener una consistencia mental bien estructurada para poder soportar cualquier tiempo en el helicoide. Si no estás preparado mentalmente te puede quebrar”, contó.

Simonovis afirma que su salida de Venezuela es la prueba más fehaciente de que Nicolás Maduro no es quien tiene el poder en Venezuela.

“Si algo está claro con la dictadura de Nicolás Maduro es que él no es quien tiene el control, aparenta tenerlo, sale en la foto con militares, pero él no tiene el control del Estado y el ejemplo más fehaciente soy yo, ¿Cómo siendo un preso tan emblemático para el régimen pude burlar todos los controles? Yo salí de mi casa, salí del país, sin pasaporte, sin cédula, y eso fue todo gracias a funcionarios activos, militares que no están de acuerdo con lo que hace el régimen y con ellos me comprometí a trabajar desde estas trincheras por mi país”.

Iván Simonovis insistió durante la entrevista que no quiere venganza sobre quienes lo encarcelaron, pero sí justicia. Recordó que tanto Maikel Moreno como Luisa Ortega Díaz tomaron decisiones sobre su caso y desearía que la justicia los hiciera pagar, no tanto por su caso personal –dice- “sería muy egoísta pensarlo así”, pero sí por la destrucción de este país. Simonovis no titubea al decir que ambos son cómplices del declive de Venezuela. “Tendrán que pagar”, subrayó.

“Me parece bien que Luisa Ortega haya tomado esta decisión de cambio, pero a estas alturas ya debería haber dado más información sobre los casos y decisiones en las que ella participó. Ella fue cómplice de la detención de Leopoldo López, tuvo una participación importante, y jamás hace mención de eso. Ella formó parte de un gobierno que persiguió gente inocente”, agregó.

Para finalizar, Simonovis fue consultado sobre cómo visualiza el desenlace de este conflicto político y qué recomienda a los políticos que están al frente de intentar sacar a Nicolás Maduro del poder.

“A Guaidó le recomiendo que tome la decisión más favorable para el país y que cause menos daño, si la decisión es una negociación y que de allí surja que estas personas saldrán de manera pacífica y nosotros podamos continuar con los procesos legales para enjuiciarlos, perfecto, pero sé que siempre está en la lista la fuerza que es necesaria para desalojarlos del poder”.

En cuanto al desenlace: “No puedo dar una respuesta concreta, siento que no sé qué ha ocurrido con las negociaciones, mi especialidad es perfectamente conocida, soy policía, me enfoco a dar la recomendación desde mi punto de vista. Sería irresponsable decir que en 15 días pasará tal cosa, ambas cosas están en la lista de elementos que se deben tomar en cuenta, en el momento que sea necesario y se decidirá la que más beneficie al país”.

