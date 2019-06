Scott, a Pompeo: Urge una comisión de la UE en la frontera colombo-venezolana

ND / 28 jun 2019.- El senador estadounidense Rick Scott envió este viernes una carta al Secretario de Estado Mike Pompeo exhortándolo a liderar una delegación de diplomáticos de la Unión Europea en la frontera entre Venezuela y Colombia. La intención de Scott es que la Unión Europea pueda palpar la crisis venezolana “de primera mano”.

Así lo expresó vía Twitter con la publicación de la carta en su idioma oficial.

“Estados Unidos ha sido un gran socio en la lucha por la libertad de Venezuela. Debemos seguir haciendo todo lo posible para acabar con el régimen asesino de Maduro. Estoy instando al secretario Mike Pompeo a liderar una delegación de diplomáticos de la Unión Europea en la frontera colombo-venezolana, para que vea la crisis de primera mano”, escribió Scott en Twitter.

En la carta se puede apreciar cómo Scott le explica a Pompeo sobre su más reciente viaje a España donde pudo conversar con representantes de este país y otros tantos de la Unión Europea, sobre Venezuela, al tiempo que solicitó su apoyo y ayuda para la nación suramericana.

Considera que la UE ha llevado a cabo sanciones a personas cercanas a Nicolás Maduro, pero no las suficiente. En tal sentido expresa la urgencia de esta comisión diplomática para lleguen lo más pronto posible a Cúcuta y vean la crisis venezolana.

The US has been a great partner in the fight for freedom in #VZ. And we must continue doing everything to end Maduro’s murderous regime.

I am urging @SecPompeo to lead a delegation of EU diplomats to the Colombian-Venezuelan border so they see the crisis firsthand.

— Rick Scott (@SenRickScott) 28 de junio de 2019