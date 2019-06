Saleh: Bachelet no nos está haciendo un favor, tiene que cumplir un mandato

Jesús A. Herrera S. / 14 jun 2019.- El expreso político en el exilio, Lorent Saleh, señaló este viernes que la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, “no nos está haciendo un favor”, asegurando que es un mandato que ella debe cumplir de venir a Venezuela y hablar “con todos” los factores.



En un contacto con TVVenezuela, el Premio Sájarov explicó que “ella (Bachelet) está en bastante en deuda todavía, ella no nos está haciendo favor, ella no está siendo buena, ella tiene que cumplir un mandato y nosotros también, tenemos que cumplir nuestro deber que es no rendiros”.

Dicho mandato, según dice, viene del Consejo de DDHH de la ONU y que a frente a todo pronóstico, debe llegar a Venezuela a visibilizar a la situación de los derechos.

“Bachelet no debe ir a constatar nada, porque ya hay un informe que ella misma presentó y que muestra una parte de realidad. Hay que ir a buscar soluciones, no constatar nada”, precisó.

En ese marco, mencionó que la comisionada tiene el derecho y el deber de reunirse “con todos”, al tiempo de recalcar que “todos tenemos que exigirle al y pedirle al mundo que haga presión para que Bachelet” se siente con todas las partes en Venezuela.

Saleh también dijo que cuando ya haya hablado con todos, debe ser la “promotora” de los mecanismos de justicia “para que ese régimen que viola sistemáticamente los DDHH se deponga”.

Etiquetas: DDHH | Lorent Saleh | Michelle Bachelet | Venezuela