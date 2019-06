¡La gente no entiende!

Protestas callejeras, maldiciones, mentadas de madre a granel en Facebook, críticas vitriólicas en los artículos publicados por los medios, noticias sesgadas en contra del gobierno, vituperios… ¿Por qué tanto encono con el mandato chavista y su secuela?

Este ha sido un tema de reflexión al que me he consagrado durante las últimas dos décadas, y finalmente he recibido la iluminación: ¡Es que la gente no entiende! No entiende el enorme sacrificio que hace el gobierno socialista por la consolidación de la Revolución, de la salud física y mental del pueblo y del bienestar de la humanidad en general. De tanta magnitud el sacrificio, que no le ha importado exponerse al escarnio para llevar a cabo su elevado propósito redentor; en efecto, cada serie de acontecimientos de apariencia infame llevados a cabo por el gobierno socialista tiene un trasfondo altruista; véase si no.

¿Muertes por falta de alimentos, de medicinas y asesinatos?, es un tendencia estimulada con el propósito de controlar la superpoblación. ¿Hambre?, pretende evitar la obesidad enfermiza. ¿Desempleo generalizado?, ¿para qué trabajar si la gente tiene sus Clap, puede ocupar el espacio para residir que le venga en gana y hasta robar discretamente, según el mandato del Supremo?

¿Falta de agua?, lograr que la gente no se bañe, una práctica letal, según ha sido demostrado por la ciencia. ¿Falta de luz eléctrica?, imponer el regreso a la tertulia a ciegas que une a la gente y los saludables hábitos de acostarse con la puesta del sol y levantarse al amanecer. ¿Falta de gasolina?, evitar la contaminación ambiental.

¿De transporte?, hacer que la gente haga ejercicio. ¿Colas prolongadas para conseguir cualquier cosa?, estimular la amable convivencia de los vecinos. ¿Delincuencia callejera civil y oficial?, hacer que las personas se retiren a sus casas temprano en lugar de andar bochinchando y embriagándose en las calles de noche. ¿Control de la información?, evitar que las personas se angustien. ¿Uniformes militares?, para que los soldados luzcan bien bonitos y la gente se sienta orgullosos de ellos al ser brutalmente reprimida en protestas callejeras.

¿Cárceles gobernadas por pranes?, con el objetivo de entrenarlos en la función de mando para después incorporarlos al servicio público: desde la Corte Suprema de Justicia hasta los liderazgos de barriadas. ¿Masacres en las cárceles?, un medio de limpieza social. ¿Colectivos?, empoderar al pueblo. ¿Narcotráfico?, procedimiento para minar las bases del imperialismo. ¿Apoyo al terrorismo internacional?, lo mismo. ¿Ostentación de lujos y riquezas?, demostración de lo que puede lograrse en el socialismo.

¿Crear las condiciones para hacer emigrar a la población del país?, esparcir el talento venezolano por el mundo. ¿Desastre ecológico? ¿Cuál desastre, si más abajo queda bastante selva?, ¡eso es cuento de los indios inútiles de por allá!; sólo se pretende que las riquezas no sigan enterradas.

¿Omisión de ayudas para salvar niños en condiciones críticas?, eutanasia para salir de individuos que de adultos no serán comunistas aptos para cantar loas al Supergaláxico.

vaya al foro

Etiquetas: Rubén Monasterios