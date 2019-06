Apoyemos la causa de Berenice Gómez

“La batalla contra el cáncer me ha vuelto más fuerte. Es como ganar una guerra. Cuando fui diagnosticado, los doctores me dijeron que el riñón, hígado y otros órganos podrían fallar. No sabía si podría salvar mi vida. Pero era positivo y por eso, el doctor me enseñó que sería un hombre que nunca tendría cáncer” Yuvraj Singh

Hablar del cáncer entraña temores. Es una enfermedad que no diferencia raza, color, sexo, edad, estatus social ni mucho menos fama. Se ha vistos muchas personalidades del mundo como: Walt Disney, Mario Moreno “Cantinflas”, Bob Marley, Alan Rickman, Anna Vaccarella, Daniela Bascopé, Tania Sarabia, Lorena Meritano, Joe Jackson, Martha Ormaza, Aretha Franklin, Ben Stiller, Daniel Sais, Edith González, Jane Fonda, entre otros, en ese trance, la más de las veces perdiendo la batalla por la vida.

Lucharon contra esa enfermedad, algunos de ellos murieron y otros, que lograron ganar esta lucha, hoy en día llevan su mensaje de optimismo y fe a otras personas que lo padecen. Es el caso de la periodista Berenice Gómez. En su cuenta oficial de la red social Instagram, Gómez expresó que fue evaluada por los médicos con el fin de programar y diseñar lo que será su “VI Quimioterapia que será en los próximos días”.

No es fácil para Bere, como le decimos cariñosamente, estando en el exilio, luchar contra el cáncer, sin que falten quienes la descalifican, así lo hicieron desde el portal Lechuguinos, alegando que ella le deseó la muerte al Comandante Hugo Chávez y se burló de su enfermedad, lo que es falso de toda falsedad. Eso sí, ocultan que Chávez se burló de la muerte del Cardenal Castillo Lara: “Me alegra que haya muerto ese demonio vestido de sotana…”

Ni hablar de Izarra quien tuiteó: “¡Franklin Brito huele a formol!” Muy bien lo dijo Jesucristo: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra” (Juan 8: 7). Al descalificar a nuestra Berenice Gómez, mejor conocida como La Bicha, quien impuso en forma afectuosa “estás embichao”, es querer desconocer los méritos de una mujer luchadora, destacada en los medios de comunicación social, de larga trayectoria en periódicos y la televisión.

Bere es reconocida por sus compañeros de trabajo por ser una periodista vertical e imparcial a la hora de dar una información. Eso lo puedo asegurar, lo constaté cuando fui entrevistado por ella en su programa de televisión Los chisme de la Bicha en Rctv.

Esas críticas a Bere vienen de los llamados genuflexos del régimen, esos tristes personajes que nunca han sabido nada de respeto y dignidad, incapaces de refutar lo que dijo el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, en el Día del Periodista: “Quien escoja la profesión tiene que entender que corre varios riesgos. Los periodistas que recién egresen de las escuelas de comunicación tienen que entender que están llamados a que cambie la situación. No puede haber periodismo libre sin democracia”, una democracia que Berenice ha sabido defender, desde mucho antes que emitió sus alertas tempranas ante embobamiento con el Difunto Eterno.

Berenice, en razón de la defensa de la democracia, cual voz que clama en el desierto, incomodando con sus duras y certeras verdades, tuvo que salir de Venezuela y así poder resguardar su integridad física. Se encuentra en Bogotá, Colombia, donde ha recibido apoyo y cobijo, allí fue diagnosticada de un cáncer que en lugar de amilanarla le ha dado mayor fuerza para vivir y hacerse sentir con su creatividad y profesionalismo ejerciendo el periodismo, su pasión, su vida misma.

Sus familiares y amigos están unidos en un esfuerzo que bien vale la vida de La Bicha, recaudar los recursos económicos necesarios para solventar una “situación de salud delicada” que nos ha llevada a acompañarla en largo y duro proceso, recordamos las innumerables muestras de afectos, oraciones y buenos deseos vertidos cuando se encontraba en quirófano. Luchar contra el cáncer no es cosa fácil, pero Bere está demostrando con su determinación que hay circunstancias difíciles posibles de afrontar con éxito.

Confió en Dios que Berenice logrará su recuperación y nada mejor para hacerlo que su actitud positiva frente al tratamiento que lleva adelante a la par de esa gracia suya para compartir el día a día con sus amigos, lectores y criticones que se estrellan con su fortaleza y agudeza para anticipar sus resentimientos con quienes como ella dan sentido a la búsqueda de la verdad apuntalada en sólidos principios éticos. Sé que está logrando vencer en la batalla más difícil que le ha tocado librar en su vida, saldrá victoriosa nuestra amiga guerrera de mil batallas con su grito tururú tururú…

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: www.robertveraz.galeon.com Ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

@robertveraz

vaya al foro

Etiquetas: Robert Alvarado