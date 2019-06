Reportan caída en la plataforma web del Banco Mercantil

Oleg Kostko / 14 jun 2019.- A través de Twitter usuarios reportaron que el acceso a la plataforma web del Banco Mercantil se encontraría fuera de línea.

“Pueden darnos respuestas sobre qué ocurre con el portal y sus aplicaciones? Para subir tweets sobre feriado si hay un community manager disponible; para darle respuestas a los clientes no”, escribió Rosaura Perdomo a la cuenta oficial del Banco Mercantil.

“Veo que otros tienen el mismo problema, no funciona la página del Banco Mercantil. no informan nada, mínimo un aviso tendrían que publicar”, dijo María Paula Pulido.

“Buenos días señores del Banco Mercantil, que está pasando con la plataforma, que no se tiene acceso a ninguna, ni por PC, ni por las aplicaciones..? y no me manden a utilizar otro medio por que ninguno “funciona””, preguntó Sergio Herrera.

“La poquita plata que tengo está bloqueada porque la plataforma en línea del Banco Mercantil está caída. Ni siquiera puedo conectarme por celular. ¿Qué está pasando? ¡hablen, por favor!”, exigió el usuario Guillermo Sánchez.

Hasta el momento no han emitido comentarios desde las redes sociales de la referida entidad bancaria por lo que se desconocen las causas de la falla.

Etiquetas: Banco Mercantil | caida | falla | plataforma