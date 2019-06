Ravell a Cabello: Tu terrorismo judicial no me amilana

Jesús A. Herrera S. / 4 jun 2019.- Alberto Federico Ravell cargó este martes contra Diosdado Cabello, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra La Patilla, del que Ravell es director.

Así lo dijo vía Twitter: “Diosdado, tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”.

Este martes el TSJ emitió una sentencia ordenando a La Patilla a cancelar la suma de 30 mil millones de bolívares por “daño moral” contra Cabello.

La misma sentencia viene a sumarse a la emitida en septiembre de 2018, donde se le ordenó al medio cancelar 2 mil millones de bolívares, igualmente por “daño moral”. “Me estoy acordando de Ravell aquí… 2 mil millones de bolívares. Esa plata es para hacer escuelas, para los niños, para los abuelos. Si no la paga, yo no quiero patilla, pero tendré que echarle pierna, Ravell”, amenazó en su momento el líder chavista.

Más atrás, en abril de 2015, cuando Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, introdujo una demanda contra El Nacional, y Tal Cual, además de La Patilla.

Etiquetas: Alberto Ravell | Diosdado Cabello | La Patilla