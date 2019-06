Putin: Si Guaidó gana las elecciones trabajaremos con él

ND / 29 jun 2019.- El presidente Vladimir Putin aseguró, durante una entrevista con el diario Financial Times el pasado 26 de junio, que no hay tropas rusas en Venezuela.

“Muchos países venden armas. Los Estados Unidos, El Reino Unido, Francia. Nosotros también. Le vendimos equipamiento militar el presidente Hugo Chávez y firmamos contratos de mantenimiento y entrenamiento. Se lo he dicho inclusive a nuestros aliados estadounidenses: no hay tropas rusas en Venezuela. Especialistas e instructores sí hay. Hace unos días muchos de ellos regresaron pero pueden volver a Venezuela en cualquier momento”.

Y siguió: “Por cierto, nosotros firmamos acuerdos con Hugo Chávez porque era el presidente de Venezuela. Dejemos que los venezolanos resuelvan sus problemas y que los líderes lleguen al poder por vía democrática. Pero si una persona llega a una plaza pública y se proclama presidente, eso es un problema. ¿Se aceptaría eso en Japón, en los Estados Unidos, en Alemania? ¿Qué pasaría? Habría caos. Pero entonces esos país apoyaron a (Guaidó) desde el principio. (Guaidó) puede ser una excelente persona, tener buenos planes, pero, ¿es suficiente que se proclame presidente en una plaza pública? ¿Es obligatorio que el mundo lo apoye? Nosotros diremos: participe y gane las elecciones, y si gana, trabajaremos con él.

Putin luego rechazó que Maduro continúe en el poder por el apoyo ruso y reiteró que su país no se mete en asuntos internos de otros países.

“Los medios dan la impresión de que (Maduro) se mantiene en el poder por la fuerza de las armas rusas. Eso tampoco es verdad”, dijo. “Creo que el Gobierno de Venezuela ha podido hacer las cosas diferentes en relación con la política económica, pero nosotros no nos metemos en los asuntos de otros. Y sí, hemos invertidos miles de millones de dólares en el sector petroleo. ¿Y qué? Otros países lo han hecho también”.

Putin remató, sobre el tema de Venezuela, que Rusia está preparado para lo que ocurra en el país, “siempre que ocurra de acuerdo con las reglas del país, sus leyes y Constitución, y el apoyo del pueblo de Venezuela”.

No se puede imponer el modelo democrático europeo o estadounidense en Libia, Iraq o Siria

“Por cierto, el presidente de Francia dijo recientement que el modelo estadounidense de democracia era muy diferente al modelo europeo. Por eso nosotros decimos que no existe un modelo único de democracia en el mundo. ¿Se cree que se puede imponer el modelo democrático europeo o estadounidense en el norte de Africa o en Siria? Esa región solo ha tenido monarquías o sistemas como el que imperaba en Libia. De hecho, es imposible imponer el modelo democrático francés o suizo en el norte de África, cuyos habitantes nunca han vivido bajo las instituciones y condiciones francesas o suizas. Es imposible, ¿no?”.

Y remató: “No creo que Libia o Irak serían un caos ahora si no hubiese habido intervención extranjera. De hecho, Muamar Kaddafi tenía su libro (El Libre Verde) y sus teorías, que no cuadraban con los estándares y las prácticas democráticas de Europa o Estados Unidos. Pero, no obstante eso, ellos, los estadounidenses y los europeos tratan de imponer su modelo de democracia en África. Algo que nunca han tenido o visto. Todo eso lleva al conflicto y a enfrentamientos tribales, y un ejemplo es que guerra en Libia continúa”.

vaya al foro

Etiquetas: Putin | Rusia | tropas rusas | Venezuela