Protestan por contaminación y falta de recursos en Hospital Psiquiátrico de Lídice

ND / 27 jun 2019 – Pacientes y trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Lídice en Caracas protestaron este jueves para que se atienda las necesidades del centro de salud, al cual aseguran se encuentra contaminado, además de no contar con los recursos necesarios para atender a los pacientes desde hace más de 15 días.

“Esta problemática viene acentuándose desde aproximadamente un año, con ojos cerrados del director, que sabe la problemática que se está presentando, donde no tenemos insumos, y no tenemos las condiciones mínimas para brindarles a los pacientes los cuidados oportunos y libres de riesgo. El personal de mantenimiento está limpiando con agua, por eso desde hace 15 días decidieron no seguir trabajando, y pueden darse cuenta como se encuentran todos los servicios del hospital, no tenemos gorros, no tenemos cepillos, ellos no tienen productos de limpieza. Tenemos pacientes que fueron traídos y no tienen sus medicamentos, y la mayoría no cuenta con familiares”, detalló la enfermera Yoana Hernández a TVVenezuela Noticias.

Hernández agregó que “los pacientes no se bañan porque no hay jabón, muchos de los servicios no prestan servicio por falta de luz, tampoco hay agua potable y cuando piden agua hay que darles del chorro o de pipotes de agua que tienen días, no se alimentan bien, tienen una mala alimentación y no tienen proteínas en ninguna de las pocas comidas que les dan”.

“El problema se ha agudizado más desde hace 15 días, sobre todo con un paciente que tiene una infección en uno de sus miembros inferiores. Hay otro paciente que sufre de neumonía por las condiciones en las que estamos, totalmente contaminados. Exigimos que venga un director con sentido común para que podamos salir de esta situación. Los recursos llegan, pero entonces no hay una explicación para que este hospital esté en estas condiciones. Esta es una situación que viene desde hace ya varios días y ya no podemos seguir callando. Para mí la salud no tiene colores políticos, necesitamos ayuda, sea del gobierno o de la empresa privada, la salud necesita brindar ayuda al más necesitado”, concluyó la enfermera.

Etiquetas: Contaminación en el Hospital Psiquiátrico de Lídice | Hospital Psiquiátrico de Lídice | Venezuela