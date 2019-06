PPP: Participar en Oslo acerca a Guaidó a sus aliados internacionales

ND / 10 jun 2019.- El periodista de la fuente política, Pedro Pablo Peñaloza, defendió el nuevo diálogo sostenido entre la oposición y el chavismo en Oslo por considerar que éstas acercan a Guaidó hacia sus aliados internacionales, incluyendo EEUU, El Grupo de Lima y la UE.



Así lo expresó Peñaloza en un hilo publicado en su cuenta de Twitter:

“El proceso de Oslo ha generado distintos comentarios, pero hay uno en particular sobre el que quiero llamar la atención en este Hilo: la posición de los aliados internacionales de la oposición frente a la negociación. Para el debate”.

“Analistas y un grupo minoritario de la oposición han advertido que supuestamente participar en el proceso de Oslo “aleja” al presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de sus aliados internacionales, encabezados por EEUU y el Grupo de Lima”.

“La opinión de ese sector minoritario contrasta claramente con las declaraciones públicas de esos aliados internacionales. Basta revisar las intervenciones y comunicados de EEUU y el Grupo de Lima para observar que todos apuestan por una salida diplomática y negociada”.

“No solo lo dicen, sino que lo hacen. Trump ha hablado con Putin sobre Venezuela, lo mismo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, con su par ruso. Manteniendo su posición pública con respecto al tema Venezuela, la Casa Blanca busca una solución a la crisis”.

“El enviado especial, Elliott Abrams, va más allá. En su último artículo, reafirma lo que ya ha declarado: 1) la crisis debe resolverse por la vía electoral y 2) llama al chavismo a apoyar la transición, garantizando que será un actor relevante en el futuro”.

“El Grupo de Lima ha subrayado que no quiere una intervención militar y la Unión Europea hasta montó su “grupo de contacto”. En síntesis: ningún aliado ha planteado claramente una salida distinta a la negociación, más allá de repetir que todas las opciones están sobre la mesa”.

“Y si todas las opciones están sobre la mesa, una de ellas es la negociación. Esto lo entienden Guaidó y la AN, que han actuado de la mano de sus aliados internacionales durante toda esta etapa que se inició el 23 de enero con la juramentación del Presidente encargado”.

“Precisamente es en ese proceso de negociación donde la oposición puede utilizar y sacar provecho de todo el apoyo internacional que ha consolidado en estos meses”.

“Ese respaldo internacional cambia las reglas del juego. El proceso de Oslo se da en condiciones muy distintas al de República Dominicana. Quizás eso no garantiza el éxito, pero sí plantea otro tablero con el protagonismo de las grandes potencias”.

“Entonces, Guaidó y la AN no se “alejan” de sus aliados. Al contrario, trabajan junto con ellos para tratar de torcerle el brazo al régimen chavista. Participar en Oslo no frenó el inminente desembarco de los marines ni boicoteó el último plan de rescate del Grupo de Lima”.

“El proceso de Oslo -que no es similar a negociaciones anteriores-se enmarca dentro de los esfuerzos diplomáticos para superar la crisis y alcanzar la transición. Los aliados de la democracia venezolana tendrán mucho que ver en su éxito o fracaso. El tiempo dirá”.

Lea más: Guaidó agradeció a Australia apoyo para que cese la usurpación y se convoquen elecciones

El proceso de Oslo ha generado distintos comentarios, pero hay uno en particular sobre el que quiero llamar la atención en este #Hilo : la posición de los aliados internacionales de la oposición frente a la negociación. Para el debate… — Pedro Pablo Peñaloza (@pppenaloza) 10 de junio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Guaidó | oficialismo | oposición | Oslo