Especial ND: El peñero desaparecido rumbo a Curazao, una ilusión por 500 dólares

especial Raquel Chirinos / Coro, 13 jun 2019.- Las autoridades falconianas continúan en la búsqueda de los 32 desaparecidos que viajaban en el peñero que partió en dirección a Curazao el pasado viernes, a eso de las seis y media de la tarde, desde Punta Agüide, en el municipio Acosta del estado Falcón, y que no llegó a su destino.

Los familiares, por su parte, piden ayuda internacional para acelerar la búsqueda. Y aunque algunos creen que el peñero podría haber sido desviado o secuestrado, otros temen lo peor.

Este miércoles fue identificado por un familiar que vive en Curazao el cuerpo de Elio Rafael Ramones, de 45 años de edad, oriundo de Carrizalito, La Vela, quien iba a bordo del peñero. Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo en el centro sur de Curazao, en Bullenbaai.

¿Qué sabemos del peñero y del viaje?

El peñero era de color blanco, con el nombre borrado, y su capitán tenía por alias “el Pechón”.

Ramones, cuyo cuerpo fue identificado, iba en compañía de su hermano Luis Enrique Ramones y de su cuñada Anneris Carolina Ollárvez, de 39 años de edad.

Aunque no hay datos oficiales, las personas que intentan salir de Venezuela desde la costa este de Falcón se dirigen a Curazao y no a Aruba, en general por razones históricas, geográficas y familiares. Incluso, algunos tienen tienen familia en la isla, legalmente o no. Muchos ayudan a los viajeros a pagar el pasaje con la condición de que lo reintegren allá cuando ganen dólares.

El costo del cupo en estas lanchas es de $400 a $500. El trayecto en lancha rápida desde Punta Agüide, u otras zonas como San José de la Costa, hasta Curazao es de unas ocho horas, una distancia de 70 a 80 kilómetros.

Entre los desaparecidos hay tres menores de edad que iban en compañía de sus padres.

Víctor Berríos, familiar de una de las mujeres desaparecidas en el peñero, asegura que la joven decidió emigrar ilegalmente “debido a la crisis del país”. Pidió respuesta a las autoridades ante la desaparición de la embarcación.

La noche del miércoles la vocera oficial de la Guardia Costera de Curazao, Shalick Clement, afirmó a @NoticiasCurazao que para el gobierno de las islas holandesas “el peñero está del lado venezolano”.

La operación de búsqueda: ¿qué sabemos?

Los familiares de los desaparecidos, además de protestar trancando la carretera nacional Morón – Coro exigiendo más recursos para la búsqueda, han emprendido acciones por su cuenta. Las primeras lanchas en salir fueron lanchas privadas, antes de que comenzara la búsqueda oficial.

Una minuta del Ministerio de Relaciones Interiores de este 12 de junio en la noche confirmó el inicio de la búsqueda de los desaparecidos con la participación de Protección Civil Falcón, Protección Civil (del municipio) Colina y una comisión del Zoedam.

La operación, que continuó este jueves, incluye una aeronave que sobrevuela la costa falconiana desde Punta Agüide hacia el oeste hasta el Cabo San Román en la Península de Paraguaná. Y por tierra se están haciendo dos recorridos: uno, desde Coro hacia el este hasta Punta Agüide, pasando por San Juan de la Costa. Y el segundo, desde Coro hasta Adícora, en la costa este de la Península de Paraguaná, y luego desde allí hasta el Cabo San Román. (La operación se realiza de esta manera porque las corrientes marinas en la costa venezolana tienen dirección este-oeste.)

Participan también en la operación los Grupos de Rescate Araña, Guardacosta Punto Fijo, y Capitanía de puertos de La Vela y Punto Fijo.

