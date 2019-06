Chile ahora exige visa, sea para turismo o para residenciarse

ND /22 jun 2019.- Chile exigirá a partir de este lunes 24 una visa a los venezolanos que deseen residenciarse en ese país. La visa de responsabilidad democrática puede solicitarse en cualquier consulado chileno y tiene como requisito un pasaporte, vigente o vencido, y antecedentes penales legalizados o apostillados, de Venezuela y del país desde donde se hace la solicitud (no se aclara si se trata de dos documentos distintos o no).

La visa dura un año, prorrogable.

El gobierno chileno emitió este sábado una corrección precisando que los venezolanos también necesitarán una visa para ingresar como turistas por 90 días. Los requisitos son: un pasaporte vigente o vencido; acreditar sovencia económica; y una carta de invitación o reservación de hotel.

A continuación información sobre el trámite:

El solicitante podrá acceder al sitio web del Sistema de Atención Consular (SAC) desde cualquier parte del mundo.

Deberá hacer clic en la pestaña VISA y en el formulario datos de viaje, completar los datos y seleccionar el tipo de visa, seleccionado la alternativa “Visa de Residente Temporario, Responsabilidad Democrática”.

Completar sus datos personales, escanear y adjuntar la siguiente documentación como requisitos obligatorios:

* Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz (MPPRIJP) debidamente apostillado o legalizado, con un máximo de 90 días al momento de ingresar la solicitud al Sistema de Atención Consular Ciudadanos. Se exceptúan los menores de edad.

* Certificado de Antecedentes Penales, emitido por la entidad pertinente del país donde realiza la postulación, debidamente apostillado o legalizado, con menos de 60 días de antigüedad.

* Pasaporte vigente o vencido, otorgado a partir del año 2013, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 2.087, del 18 de abril de 2019.

* Fotografía 5 x 5 (tamaño pasaporte) con fondo blanco, con la cara de frente y en que el rostro completo, de comienzo de la cabeza al mentón, sea 3/4 del espacio de la foto.

En el caso de los hijos o padres de él o la solicitante Titular, será necesaria una solicitud en calidad de Dependiente, la que deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

* Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz (MPPRIJP) debidamente apostillado, con un máximo de 90 días al momento de ingresar la solicitud al Sistema de Atención Consular Ciudadanos. Se exceptúan los menores de edad.

* Certificado de Antecedentes Penales, emitido por la entidad pertinente del país donde realiza la postulación, debidamente apostillado, con menos de 60 días de antigüedad. Se exceptúan los menores de edad.

* Pasaporte vigente o vencido, otorgado a partir del año 2013, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 2.087, del 18 de abril de 2019.

* Fotografía 5 x 5 (tamaño pasaporte) con fondo blanco, con la cara de frente y en que el rostro completo, de comienzo de la cabeza al mentón, sea 3/4 del espacio de la foto.

* Certificado de Nacimiento apostillado o legalizado, que acredite el vínculo con él o la solicitante Titular de la visa.

Una vez enviada esa información y verificada la correcta recepción de los documentos requeridos, se le enviará un correo electrónico al solicitante informando respecto de la aprobación o no del proceso de su solicitud. Sólo en caso de que sea aprobada, deberá efectuar el pago de la Visa.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite tiene un costo es de US$ 30. Para efectuar el pago, solo en caso de ser aprobada su solicitud, el consulado le informará los datos y mecanismo para concretarlo.

¿Dónde se realiza el trámite?

Esta visa sólo podrá ser solicitada a través del Sistema de Atención Consular (SAC).

Asimismo, con el propósito de estampar la Visa de Responsabilidad Democrática, el Consulado de Chile respectivo le asignará una cita, ocasión en la que deberá llevar el correspondiente comprobante de pago de la transferencia bancaria y los documentos solicitados como requisitos obligatorios, en original y copia.

Importante: este trámite es estrictamente personal tanto para mayores, como para menores de edad.

A considerar:

Se recomienda contar con la Visa de Responsabilidad Democrática aprobada y estampada en su respectivo pasaporte antes de adquirir pasajes aéreos o terrestres.

El visado de Responsabilidad Democrática es para aquellas personas que desean residir en Chile. Aquellas personas de nacionalidad venezolana que deseen ingresar para hacer turismo por hasta 90 días, no necesitan de visado.

