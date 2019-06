Padrino: No hay ascenso regalado, hay ascensos ganados

Jesús A. Herrera S. / 18 jun 2019.- Vladimir Padrino López expresó este martes que los “traidores y corruptos” no son ascendidos en la Fuerza Armada, al asegurar que los cargos son “bien ganados”.

“No ascendemos a traidores, a corruptos. No ascendemos a quien no tenga los méritos, arraigo en su patria, en Venezuela y en sus valores. No hay ascenso regalado. Hay ascensos ganados y bien ganados para todos estos compañeros”, expresó Padrino en desde el Fuerte Tiuna, precisamente en un acto de ascenso castrense.

El titular del Ministerio de Defensa aseveró también que lo que él considera es el “lado correcto de la historia” es lo que defienda al bolivarianismo, uno de los principios de la doctrina chavista y que forma parte de la denominada “revolución”.

“El lado correcto de la historia, creo yo, que no puede ser el que defienda el Monroeísmo. El lado correcto tiene que ser el que defienda el bolivarianismo. El lado correcto no es ser pitiyanqui ni proimperialista”, expresó.

En ese marco, cargó contra los líderes opositores que han aseverado que los miembros de las fuerzas armadas deben unirse a ellos para que así se encarrilen en su versionado “lado correcto” de la historia venezolana.

“¿Cual es el lado correcto de la historia? ¿Qué quieren transmitirnos? como si nosotros fuéramos imbéciles y no pensáramos, como si no tuviéramos dignidad, ni universidad, ni cabeza para pensar”, exaltó.

Por otra parte, también hizo referencia a los presuntos hechos de corrupción en Cúcuta, donde dos colaboradores de Juan Guaidó se vieron inmersos en las denuncias del Panam Post, que los acusaba de haber malversado el dinero que estaba destinado para la manutención de los militares que desertaron en febrero pasado.

A su juicio, “quieren venir a ofender la dignidad nacional” tratando de “violar” la soberanía, “con un parapeto de ayuda humanitaria que terminaron robándosela”.

“Qué desgracia, qué vergüenza siento como venezolano”, apuntó.

