Orlando Avendaño: Desaparecidos en Cúcuta más de 100 mil dólares donados por hija de JFK

Angel David Quintero / 25 jun 2019.- El periodista Orlando Avendaño sugirió la desaparición de 100.000 dólares, durante una entrevista al dirigente político Lester Toledo, que publicó ayer el portal PanAM post. Avendaño comenta a Toledo sobre la donación que hiciera la hija del presidente Kennedy a la ONG Venezolanos en Cúcuta, dinero que aparentemente “nadie” sabe dónde está.

“Porque al final el tema es la plata. Y es lo que inquieta a la gente… A ver, en enero de este año la hija del presidente Kennedy, Caroline Kennedy, viajó a Cúcuta y dio una donación cuantiosa. Gigante. Fue una donación a una ONG, creo que a Venezolanos en Cúcuta, y esa la dirige, si no me equivoco, Eduardo Espinel…”, dice el periodista.

-Si, Venezolanos en Cúcuta es la de Eduardo- responde Toledo.

-A los días, y esto lo sé muy bien, ella envió a alguien preguntando por esa plata y resulta que nadie sabe dónde está- agrega el periodista.

-¿Sabemos el monto?- pregunta Toledo.

-No sé si podría decirlo, pero es altísimo. Más de US $100 mil… ¿No sabes nada de este caso?- dice el periodista.

-No, no. Te acabo de hablar bien de él, de Eduardo. Te dije que me fue a buscar y que el tipo es pana… Mira, yo lo que sé de esa ONG, que he estado dos veces en su refugio, y él me parece un tipo serio, que hace una buena labor. Pero no, no tenía conocimiento- responde Toledo.

El diario Últimas Noticias tomó este fragmento de la entrevista para resaltar la presunta fuga de los más de 100 mil dólares titulando de la siguiente manera: “Miles de dólares donados por hija de Kennedy también desaparecen en Cúcuta”, dando por afirmado que el caso anteriormente denunciado por el periodista Avendaño se comprobó y resultó ser cierta la denuncia.

