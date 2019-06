Opositores rechazan allanamiento de fuero parlamentario a Guanipa y Guerra

Jesús A. Herrera S. / 12 jun 2019.- Tras la noticia de que el TSJ oficialista habría allanado la inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, diversos líderes políticos han rechazado la medida, en lo que consideran un nuevo “atropello” al Parlamento.



Juan Guaidó, presidente encargado designado por la AN, señaló que hay que alertar la gravedad del allanamiento del fuero parlamentario, así como “el atropello a la voluntad de los electores y la pretensión del régimen de acabar con la Asamblea Nacional”.

“Cada hostigamiento empeora los problemas del país y agudiza el fin de la dictadura”, señaló Guaidó.

En esa línea, el representante de Venezuela ante el Grupo de Lima designado por la AN, Julio Borges, dijo también en Twitter que “arrecia la persecución” del gobierno de Nicolás Maduro contra los parlamentarios y expresó su solidaridad con Guerra y Guanipa.

“Los colaboradores de Maduro pagarán por todos sus crímenes e injusticias”, expresó.

El parlamentario Richard Blanco dijo también en la referida red social que “continúan (TSJ) allanado ilegalmente inmunidades” y enfatizó que la coalición para la “ayuda internacional” y el artículo 187 numeral 11 de la Constitución “no puede esperar”.

“Solidario con mis colegas parlamentarios”, comentó.

En tanto, la diputada Bibiana Lucas manifestó su apoyo y solidaridad a los hoy despojados de su fuero, y enfatizó que “la familia Primero Justicia sigue de pie, por ustedes y todos los venezolanos”.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, quien fue electo como gobernador del Zulia de 2017 y no pudo asumir por no haberse juramentado ante la ANC, aseguró que “no podemos esperar de un régimen cobarde que viola reiteradamente la Constitución, que desconoce la AN y que le tiene pavor al pueblo”.

“Ataque contra Tomás Guanipa y José Guerra forma parte de las pretensiones de destruir al único poder legítimo de Venezuela”, resaltó.

Otra personalidad que también reaccionó ante la noticia fue el representante de Venezuela en EEUU designado por la AN, Carlos Vecchio, quien además de manifestar apoyo a los acusados, señaló que “ninguna acción del régimen usurpador contra la legitimidad de nuestra AN aplacará la lucha que lidera el presidente Juan Guaidó junto a millones de venezolanos.

“¡Nadie se rinde en la conquista de una #VenezuelaLibre!”, escribió en Twitter.

Más temprano se pudo conocer que Guanipa y Guerra fueron despojados de sus inmunidades parlamentarias por el TSJ oficialista.

Guanipa por supuestamente tener relación con el atentado a Maduro en agosto de 2018 en la avenida Bolívar y Guerra por su supuesta vinculación con los hechos acaecidos el 30 de abril pasado.

Lea más: Guerra: Decisión del TSJ es un acto de desespero de un régimen que solo le queda el arma de la represión

vaya al foro

Etiquetas: Guanipa | guerra | inmunidad parlamentaria | TSJ