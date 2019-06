Omar González: Pdvsa se lleva toda la gasolina de Anzoátegui a Caracas

Angel David Quintero / 14 jun 2019.- El diputado Omar González Moreno aseveró que la debacle de la industria petrolera ha generado un espiral crítico en el suministro de combustible, tanto en Anzoátegui como en el resto de Venezuela.

“Si no hay extracción de petróleo, no tendremos ni gasolina ni gas. Mientras Pdvsa siga perdiendo capacidad operativa más crítica será la situación energética de la nación”, dijo González.

El parlamentario precisó que la destrucción de Pdvsa queda evidenciada en la explosión de la Refinería El Chaure, en el municipio Guanta de Anzoátegui, y en el incendio de la plataforma petrolera en Pedernales en el norte del estado Delta Amacuro.

Resaltó que Anzoátegui la Faja Petrolífera pasa por varios municipios de la zona sur de la entidad, pero el combustible es llevado hasta Caracas. “Se olvida que los anzoatiguenses somos venezolanos”, apuntó.

Omar González precisó que Maduro logrará la paralización del país, debido a que la falta de combustible es en prácticamente todo el territorio nacional. “Y que no vengan con el cuento del contrabando, porque Anzoátegui no es Táchira, aquí la realidad es que aniquilaron a Pdvsa, y no tienen la capacidad mínima de extraer petróleo y menos refinarlo”.

“El socialismo acabó con todo”, finalizó.

Lea más: Escasez de gasolina continúa, excepto en Caracas

vaya al foro

Etiquetas: gasolina | Omar González Moreno | Pdvsa