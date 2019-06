Omar Enrique: Seré amigo de Maduro hoy, mañana y hasta que me muera

Elías Rivas / 14 jun 2019.- El cantante venezolano Omar Enrique reiteró este viernes la amistad que mantiene con Nicolás Maduro y condenó la decisión del gobierno de Colombia de impedirle la entrada a ese país.

“Me prohibieron entrar a Colombia por que soy amigo de Maduro, pero yo lo seré hoy, mañana y hasta que me muera. Yo tengo el amigo que quiera y no tengo que dar explicaciones”, dijo el cantante durante una entrevista en Vladimir a la 1, por Globovisión.

El merenguero señaló que la medida de Colombia lo tomó por sorpresa, al tiempo que la calificó como algo “inédito”.

“La compañía que maneja mi carrera musical está en Colombia y para mí fue una sorpresa que no me dejaran ingresar. Yo tenía conciertos y como en todo se mete la política. Lo que me pasó a mí es algo inédito, porque no tiene sentido que me prohíban la entrada, porque yo no ejerzo la política, a mí me gusta es la música”, agregó.

Omar Enrique considera que esta fue una medida “mal tomada” y por eso hizo la denunció en la Unesco.

En la conversación con Vladimir Villegas este mencionó el caso de Willie Colón, quien en reiteradas oportunidades se ha manifestado adverso a Nicolás Maduro y al llamado gobierno revolucionario que representa, sin embargo, Omar Enrique recalcó que a diferencia de Colón, él no “ataca” a funcionarios venezolanos.

“La diferencia entre Willie Colón y yo es que él sí ataca a los funcionarios venezolanos, yo no he emitido posiciones políticas ni mucho menos hago proselitismo en Colombia”, expresó.

Aseguró que si Willie Colón quisiera entrar a Venezuela “Nicolás Maduro lo dejaría entrar”.

El cantante aprovechó haber tratado el tema para enviar un mensaje al gobierno de Colombia: “Yo no hago política, y a mí no me pueden prohibir una amistad con alguien. Yo no hablo de política, porque lo que soy es cantante, tampoco hago canciones de protestas, hago canciones comerciales”, aseveró.

El cantante Omar Enrique también aseguró que no aceptaría ningún cargo político, así Nicolás Maduro se lo ofreciera. “Yo no estoy dedicado a la política”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Omar Enrique | Venezuela