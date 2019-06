Bienvenida, señora Mata

No sabes, amiga mía,

cómo esperé tu llegada.

Y sí, llegaste cargada

de amarillenta alegría.

No se me olvida ese día

en que vi a un muchacho enjuto

con la barriga de luto

treparse sobre tus brazos

para darle picotazos

a tu más jugoso fruto.

Allí está- le dije yo,

con un suspiro feliz,

a mi amiga la lombriz

quien desde adentro me oyó.

Para salvarnos llegó

cuando estábamos en vela

con toda la parentela

como en una funeraria

por la “ayuda humanitaria”

que se murió en Venezuela.

Y no es exageración

si yo te aseguro, Mata

que tu presencia es tan grata

como la resurrección.

Has sido la salvación

de un país en agonía.

Eres de todos y mía

por cumplimiento cabal

del auxilio nacional

en los tres golpes del día.

Mientras reine tu frescura

por todos nuestros rincones,

en lugar de reguetones

y camiones de basura,

tomaremos tu cintura

para salirnos del fango

y bailar contigo el tango

de la hilacha y el bocado,

como se debe, pegado,

amiga Mata de Mango.

