Ochoa Antich: Situación de los más pobres debe ser discutida en Oslo

ND / nota de prensa / 17 jun 2019.- Enrique Ochoa Antich, de la Alianza por el Referendo Consultivo, entregó este lunes una carta a la oficina de la ONU en Caracas dirigida a Michelle Bachelet solicitándole sus buenos oficios para incluir la situación de los más pobres en la negociación entre gobierno y oposición.

“Todos sabemos que la catástrofe económica que padecemos se debe a la ineptitud y corrupción del peor gobierno de nuestra historia y que un cambio de gobierno es necesario. Todos sabemos que la crisis política incide en la economía. Pero el sufrimiento de los venezolanos, en particular los más pobres, es de tal magnitud que no puede esperar a los acuerdos y los cambios políticos y debe ser atendido con urgencia. Quienes se acuestan sin comer, quienes mueren de mengua en nuestros hospitales, quienes no tienen agua ni luz la mayor parte del tiempo, no pueden esperar por elecciones”.

Ochoa Antich, durante una rueda de prensa de la ARC, se refirió en particular a los temas de alimentación y salud. “Las negociaciones deben explorar un programa de reformas económicas consensuadas entre todos, gobierno y oposición, trabajadores y empresarios; una mesa de negociaciones sobre temas económicos y sociales, independiente de los acuerdos estrictamente políticos, sería un buen aporte”.

“Los derechos económicos y sociales son derechos humanos y están consagrados como tales en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, agregó.

Por su parte, Santiago Arconada, integrante de la Plataforma de Defensa de la Constitución, pidió levantar las sanciones económicas y financieras contra el país. “No sólo son contrarias a los derechos humanos y profundizan la tragedia humanitaria que ya padecemos los venezolanos, sino que obstruyen y dificultan los acuerdos políticos”, dijo.

Por otro lado, la ARC recomienda a la mesa de negociaciones que abandone la orientación de acuerdos totales y vaya construyendo acuerdos parciales. “El primero de ellos debería ser el relacionado con un nuevo CNE, bien por la vía de resoluciones paralelas de la AN y del TSJ, bien encarando el complejo tema del inconstitucional “desacato” de la AN que asegure la reincorporación del PSUV a sus curules”, sostuvo Johel Orta, directivo del partido Soluciones.

“Esto distendería el ambiente político nacional y desbloquearía la ruta democrática y electoral”, dijo.

Los promotores del referendo consultivo insistieron en que apelar a los venezolanos en un referendo consultivo es la vía “constitucional, pacífica, democrática y más eficaz de salir de la crisis”. “Páctese la pregunta o páctense las preguntas y dejemos que hable y decida el pueblo”, sentenció Orta.

Etiquetas: bachelet | Ochoa Antich | referendo consultivo