Nitu Pérez Osuna denuncia extorsión en su contra

Jesús A. Herrera S. / 13 jun 2019.- La periodista Nitu Pérez Osuna denunció este jueves que ella y su familia están siendo sometidas a “extorsión” y que para que cese, el precio es “callar”, al tiempo de asegurar que existe una “feroz y costosísima” campaña de descrédito en su contra.



La extorsión, según dice, yace en el presunto robo de la Torre Solano, ubicada en la avenida homónima en Caracas, y que pertenece a la compañía Promociones 86 C.A de la familia Petrizzo, indicó en el video.

Afirma que el edificio, supuestamente, ha sido adjudicado a ella y su esposo.

“Les aclaro: No he robado ningún edificio, no es mío, tampoco de mi familia, pertenece a Promociones 86 C.A de la familia Petrizzo. En el Diario El Universal se han publicado tres carteles para la subasta del inmueble; si va a subasta, no es mío”, enfatizó.

En ese sentido, cuestionó: “¿Pretenden que deje de exigir una explicación del pacto del 30 de abril donde se fraguó la conjura de los testaferros para hacerse del poder y con él ganar impunidad? Una conjura donde la bisagra entre el régimen y un sector de la oposición era el señor Raúl Gorrín y su banda (…) ¿Quieren que deje de exigir una declaratoria del por qué un sector de la oposición pretendió que ese día se instalara en Venezuela un gobierno de cohabitación con quienes nos han arruinado?”.

Dijo que quienes se prestan a dicha campaña y a la extorsión “por acción u omisión” son “cómplices del narcotráfico y la ruina del país”, al tiempo de señalar a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido y José Gregorio Correa, además de Gorrín, los tenedores de bonos ilegales, así como los colaboradores de Odebretch y Derwick; para recalcarles que “no me voy a callar”.

“Señores usurpadores y miembros de la mafia que oprime a los venezolanos (gobierno de Nicolás Maduro), no les tengo miedo. No se lo tuve a Chávez, tampoco a ustedes. No sigan perdiendo el tiempo”, comentó.

