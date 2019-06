Muere Cap. de Corbeta Rafael Acosta Arévalo en el Dgcim, según periodistas

ND / 29 jun 2019.- El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió este sábado a eso de la 1 de la madrugada en la cárcel del Dgcim. Así lo denunciaron Tamara Sujú Roa, Sebastiana Barráez y Patricia Poleo.

Tamara Suju, @TAMARA_SUJU. “Dgcim asesina a punta de torturas al Cap. D Corbeta Rafael Acosta Arévalo. Detenido el 26Jun. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de TORTURAS. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien… Podía ponerse en pie pero no podía moverse. Juez ordenó traslado al hospitalito y falleció hoy a la 1am. Hago responsable a Nicolas Maduro, a Iván Hernández Dala y a toda su estructura represiva por el asesinato por torturas del Capitán”.

Sebastiana Barraez, @SebastianaSin: “Qué tristeza lo que sucedió. Tenemos mucho tiempo denunciando lo que ocurre con las torturas en la Dgcim. Ahora mataron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”.

Patricia Poleo: “Me niego a creer que sea cierto que el Cap. Rafael Acosta, preso politico del Régimen, haya sido asesinado por sus esbirros. Me niego a creer que esto pase y no se mueva ni una hoja. ¿Qué clase de sociedad somos?”.

