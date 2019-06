MCM: Nuestros aliados regionales saben que Maduro no sale con votos

ND / 16 jun 2019.- La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, pidió este domingo a Juan Guaidó olvidarse de Olso y liderar una gran “vigorosa coalición internacional” que desplace a la “fuerza de ocupación” que está instalada en Venezuela. Aclara que no pide una “invasión” pero que los aliados de la región saben que Nicolás Maduro no sale con votos.

Así lo dijo en 12 tuits:

1. El futuro de la región hoy se dirime en Venezuela. Occidente sabe que al estado criminal hay que erradicarlo. Su “contención” no es posible porque el propósito de la “revolución” criminal y anti-occidental es socavar las bases republicanas y liberales en todo el Hemisferio.

2. La prueba de este avance es Colombia. La acción concertada de estas fuerzas desestabilizadoras criminales sólo en los últimos días, ha producido graves daños; desde los actos de grupos terroristas con santuario en Venezuela hasta la llegada del terrorista Santrich al Congreso.

3. Nuestros aliados en el hemisferio tienen muy claro que Maduro y su régimen no van a salir del poder por vía electoral ni con falsos y débiles diálogos. Su apoyo es a la ruta de la fuerza, el desconocimiento y el coraje, cómo quedó claro a partir de enero en la agenda del 233.

4. Por eso, hoy los venezolanos demandamos al presidente Guaidó el cierre definitivo del “diálogo” en Noruega y dedicarse a la construcción de una vigorosa coalición internacional para una fuerza de liberación de Venezuela que desplace a la fuerza de ocupación que aquí se ha instalado.

5. Decir que “hay que resignarse a Noruega” porque EEUU “pasó la página con Venezuela” es un grave error. Al contrario, el presidente Trump planteó a sus conciudadanos su compromiso para el hemisferio: la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del crimen, la corrupción y el socialismo.

6. El liderazgo y responsabilidad principal de nuestra liberación es de los venezolanos. Ello exige articular las fuerzas aliadas y transmitirles la determinación de avanzar por esta ruta sin desvíos ni cohabitación con el régimen. Así se construye confianza y se logra el apoyo.

7. El apoyo que requerimos no es una “invasión” o una intervención masiva convencional, como repite el régimen cubano y quienes quieren inhibir la acción externa. Estamos en el siglo XXI, y libramos una guerra no convencional.

8. Para ganarla debemos desplegar un proceso integrado en múltiples planos: inteligencia, ciberespacio, diplomático, económico, judicial, policial y militar, por parte de una firme y articulada coalición internacional, donde prevalezca la confianza y la responsabilidad mutua.

9. No es sólo liberar a Venezuela; es impedir que la desestabilización con fines ideológicos y criminales siga avanzando en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y el resto de la región. El Foro de Sao Paolo está a la ofensiva y debemos derrotarlos definitivamente.

10. Nuestros aliados externos deben saber que tenemos la capacidad de avanzar en una transición ordenada e irreversible, y la conciencia histórica para establecer acuerdos políticos sólidos e inclusivos, con bases éticas sólidas.

11. Hoy, como hace 200 años, la batalla por el futuro de nuestra región se libra en Venezuela. Tenemos una sola opción: ganar.

12. Un mensaje final. Como antes en nuestra historia, liberar a Venezuela-y a la región requiere aliados externos con fuerza real. Esta alianza necesita confianza y ésta se deriva de nuestra coherencia y fortaleza estratégica, física y moral. La libertad está en nuestras manos!

