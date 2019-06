Más de 200 migrantes venezolanos continúan sin poder entrar a Chile

ND / 24 jun 2019 – Aproximadamente 200 migrantes venezolanos pasaron la noche en el puente fronterizo de Chacallutam, entre Perú y Chile, tras la medida del gobierno chileno de no dejar ingresar al país a quienes no tengan visa consular.



“No nos deja pasar. Son las 3:30 am del día 23 de junio, y de verdad humanamente se nos niega nuestro derecho como refugiados. Se ha solicitado una entrada como refugiados, pero nada que ver, no la toman en cuenta”, manifestó uno de los migrantes en un video de Noticias Venezuela.

El venezolano agregó que “ellos dicen que no habrá un venezolano más que traspase las fronteras de Chile. Nos encontramos en este paso fronterizo y vamos a ser desalojados con niños y mujeres embarazadas, porque ellos mismos lo han hecho saber”.

Cabe acotar que el ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, dijo anteriormente a la prensa local que sólo ingresan al país “quienes cumplan con los requisitos legales, cualquiera sea el origen y su nacionalidad”.

