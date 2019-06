Mujica y Pompeo, diálogo y negociación

A un hombre de la talla de Mike Pompeo, jefe de la CIA, máximo representante de Donald Trump, que en los últimos tiempos ha apadrinado al sector de la oposición que hoy encabeza Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, no se le puede ir un rolling entre las piernas.

Cuando en el mentidero político se ha dicho que filtraron su conversación en la cual dijo, “Nuestro dilema, que ha sido mantener unida a la oposición, ha resultado tremendamente difícil”. No, eso no fue un desliz, eso fue un mensaje directo porque ha pasado el tiempo y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una política opositora unitaria y una estrategia para constitucionalmente sacar a Nicolás Maduro del palacio de gobierno.

El dirigente estadounidense se dio cuenta que la oposición no tiene un líder para unificarlo a todos y era inviable la política que llevaban, por eso dijo: “En el momento en que Maduro se vaya, todo el mundo va a levantar la mano y (decir): ‘Elígeme a mí, yo soy el próximo presidente de Venezuela’. Serían más de 40 personas las que se creen que son el legitimo heredero de Maduro”. El llamado es a que deben ponerse de acuerdo y definir un liderazgo, o apoyen a Juan Guaido o busquen un mecanismo unificador.

Hoy Mike Pompeo, Vladimir Putin, Elliot Abrams, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el encuentro de Oslo, el encuentro de Suecia, toda la comunidad internacional incluso Cuba, están llamando al “diálogo, al encuentro, la negociación” para buscar una salida democrática a la crisis venezolana, que concluya en unas elecciones libres con un nuevo CNE, sin presos políticos y donde puedan participar todos los venezolanos que están en el exterior.

Diálogo, negociación, no intervención

Los factores de la oposición opuestos al diálogo y la negociación están aterrizando, le bajaron la chola a la política de “salir de Maduro como sea”. El clamor y el llamado que hace la comunidad internacional, es el planteamiento que hizo en enero de 2019, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando su secretario general Felipe Mujica, anunció “Que se debe propiciar el dialogo y la negociación como fórmula política para el cambio de gobierno, la intervención extranjera es lo peor que puede ocurrirle a un pueblo”. Mujica y su partido se echaron su propuesta al hombro y la han hecho valer en todos los escenarios que han encontrado. La política fue correcta, los tiempos le están dando la razón, ya no se habla de intervención, ni de salida por la fuerza, se impone el entendimiento, la democracia.

“Todos los sectores democráticos deben reencontrarse para buscar una salida a esta crisis y detener la destrucción del país”, ha dicho Segundo Meléndez, quien está propiciando un gran encuentro nacional. Allí podrán reencontrarse todos los que quieren salir del gobierno de Maduro, es comprensible que los dirigentes de Voluntad Popular, Primero Justicia, los adecos o los copeyanos, se sientan incómodos con los ex chavistas, que hoy se encuentran dentro del campo opositor, opinando y quieran reunirse con los distintos factores, lo cierto es que están colocados en la acera de enfrente del Psuv quieren salir de Maduro, a ellos hay que aceptarlos, recibirlos, escucharlos, se debe ser tolerantes. Teodoro Petkoff nos enseño “Que solo los imbéciles no cambian de opinión”.

Al respecto recuerdo a Mahatma Gandhi: “No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro una mejor”.

