Manuel Rosales: Bachelet no solo debe hacer anuncios sino exigencias

Oleg Kostko / foto: NP / 22 jun 2019.-El ex gobernador del Zulia y dirigente de UNT, Manuel Rosales, hizo referencia a la visita de Bachelet al país y declaró que ella tiene en sus manos la responsabilidad de que liberen los presos políticos, así como de generar presión para solucionar la tragedia que vive la nación. “La ex presidenta Bachelet no solo debería hacer anuncios, sino exigencias. Ella tiene en sus manos la responsabilidad de que liberen a los presos políticos en gran medida”. Rosales consideró que en esa materia se debe ser contundente”, expresó Rosales en un acto del plan país celebrado en el Zulia reseñado en una nota de prensa.

“Quienes hemos estado presos en el Helicoide y en otros espacios sabemos cómo son esos procesos lastimosos, crueles para las personas, difíciles, y solo por el hecho de pensar distinto o de tener ideas diferentes al régimen, eso es inconcebible. Pienso que el éxito de la visita de Bachelet estará en la liberación de los presos políticos”, agregó.

De igual manera Rosales aplaudió la posibilidad de que delegados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se trasladen al Zulia para constatar la grave crisis humanitaria que azota la entidad.

“Agradecemos que no solo se estudie la posibilidad de que esa comisión de los Derechos Humanos venga al Zulia, para dar a conocer al mundo la catástrofe que vivimos los zulianos, sino que sean parte de soluciones como la que hemos planteado a través de la colocación de barcazas de generación eléctrica en este y otros estados del país que también lo requieran”.

Plan País Zulia

En cuanto a al inicio de las mesas de trabajo para el desarrollo de propuesta del Plan País para el estado Zulia, el ex mandatario regional aseguró que la tolda azul ha convocado a las mesas de trabajo a expertos en diversas áreas para establecer las iniciativas y proyectos de corte social, como en materia de infraestructura.

“Aquí existen un cementerio de obras iniciadas, un cementerio de proyectos de alto nivel, que nadie sabe que los hicieron, ni donde fueron a parar, como el proyecto de la vía alterna al Puente sobre el Lago, desarrollado durante mi gestión como gobernador”.

Detalló que “ese gran proyecto lo iniciamos en la Machiques – Colón, para atravesar la Circunvalación número III, luego conectaría con la vía alterna al Puente por Puerto Caballo hacia el municipio Miranda, para finalmente conectarse con la Gran Autopista de Occidente (Lara – Zulia), pero ese circuito vial actualmente está en ruinas e inconcluso”.

