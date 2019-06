Manuel Malaver: Guaidó necesita un “sacudón” y “retomar la ofensiva”

Oleg Kostko / 4 jun 2019.- El periodista, columnista y analista político, Manuel Malaver expresó este martes que Guaido y el resto de su entorno deben volver a retomar la iniciativa política y asi estar a “la ofensiva”.

“Lo más importante, los errores de abril (el 30 y Noruega) no han mellado la pegada de Guaidó en la calle, como se demostró en Lara y Barinas, pero no podría derrumbarse si no se vuelve a tomar la ofensiva. Es un urgente un sacudón”, escribió Malaver en su cuenta de Twitter.

Dicho mensaje lo escribió Malaver citando un hilo del periodista y escritor Orlando Avendaño donde declaró lo siguiente: “Aun existiendo condiciones menos favorables que aquellas de febrero o enero, varios reportes de las últimas horas son totalmente optimistas: -Rusia estaría abandonado a Maduro según WSJ y el mismo Trump. Aunque Rostec lo negó, así parece. -India dejó de comprar petróleo a Venezuela”.

