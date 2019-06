Maduro: Sólo dejaría Miraflores con los votos del pueblo

ND / 6 jun 2019 – Nicolás Maduro aseguró que “sólo dejaría Miraflores con los votos del pueblo, se debe preservar la paz”.



“La única forma de salir de aquí de Miraflores es con los votos. Sólo con los votos de pueblo me iría de aquí. Aquellos que quieren sacarme por las balas, porque no me sacan con votos en un referendo para preservar la paz”, aseveró Maduro.

Descenso del sarampión en el país



El mandatario reconoció que “hay más de tres semanas sin un solo caso de sarampión, ha bajado en un 99% la tasa de sarampión en el país. También está bajando la difteria”.

Cabe acotar que en Venezuela han renacido algunas enfermedades erradicadas desde hace varios años, como por ejemplo, la Malaria, entre otras.

“He pedido al ministro que debe haber una sala que reporte equipos médicos defectuosos y sedes para solventar ésas fallas. El pueblo sabe cuáles son los problemas, y sabe cuáles son las soluciones, así que confío en el pueblo”, sostuvo.

