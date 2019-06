Maduro: Los diálogos con la oposición continuarán con Noruega como intermediario

ND / 27 jun 2019 – Nicolás Maduro confesó este jueves que se seguirán realizando los diálogos entre su gestión de gobierno y la oposición con Noruega como país intermediario en las negociaciones.

“Hoy nuestro país, nuestra patria, nuestra revolución cuenta con un robusto y un poderoso movimiento de periodistas, comunicadoras y comunicadores a lo largo de toda la geografía nacional, estados, municipales, parroquias y comunidades”, afirmó Maduro por VTV.

El mandatario aseguró que “la libertad de expresión es de carácter especial del sistema democrático de Maduro. A mí me llaman dictador, que ya me hice un régimen. Yo no tengo ningún régimen. Debemos desmontar la campaña mundial de que soy un bárbaro, un déspota. Decir que en Venezuela hay una dictadura es una ofensa”

“Todos los días hay una batalla diaria en las redes sociales, a veces de manera modesta en el Twitter. Ustedes están aquí y en este momento les llegan hasta 100 informaciones de cualquier signo. Nos enteramos en tiempo real de todo con nuestro teléfono. Es una obligación de nosotros incorporarnos a las tendencias de esta época. Incluso los medios impresos ya no están imprimiendo en el mundo, la dinámica del medio impreso se necesita para impactar de manera diaria, y ahora se hace hora por ahora, minuto por minuto”, expresó.

Maduro dijo que “debemos cambiar al canal Venezolana de Televisión para que sea un canal para todos los venezolanos, con toda la esencia cultural de país. He aprobado todos los recursos para que VTV tenga la mejor tecnología. A Winston le ha tocado tener el papel de farandulero. Tienes que hacerlo Winston, debes tener a Tves como un canal alternativo, lo has hecho bien pero falta mucho, debe ser el mejor canal de entretenimiento y variedades del país”

Sobre el supuesto atentado y los diálogos con la oposición en Noruega



“Tenemos los videos y las evidencias, y la oposición golpista lo que hace es negar todo. Ellos quieren llenar de sangre a Venezuela, y llevarlo a una guerra civil para asaltar el poder y tomarlo. Ellos tenían unos israelíes preparados para matarme a mí y a mi esposa, pero eso no pasará. Ahora que cayeron presos están cantando mejor que Pavarotti. Tenía pensado armar a delincuentes de Colombia e Israel para venir a matar, pero los capturamos a todos y van a ser castigados de acuerdo a la constitución. Lo que querían hacer se llama fascismo, y Venezuela no merece caer en manos criminales y fascistas”

Antes de finalizar confesó que “Jorge Rodríguez tiene noticias nuevas y positivas sobre los diálogos con la oposición, y ya después las dirá. Quiero que el diálogo continúe y va continuar. El diálogo con los noruegos si va. Así como hablo de diálogos, digo que tiene que haber justicia, porque ahora se declaran como presos políticos los asesinos del pueblo, como Simonovis, que es un asesino y fue recibido como héroe en Washington”.

Las declaraciones de Nicolás Maduro llegaron desde la entrega del Premio Nacional de Periodismo desde Miraflores.

Etiquetas: Juan Guaidó | Negociaciones en Noruega | Nicolás Maduro | Venezuela