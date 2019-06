Macri y Bolsonaro seguirán trabajando para devolver la democracia a Venezuela

ND / 6 jun 2019 – El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro en la ciudad de Buenos Aires, donde se refirieron en torno a la actual situación que vive Venezuela, entre otros temas.



“Hablamos en este compromiso absoluto que tenemos, tanto Argentina como Brasil, con la defensa de los derechos humanos y la democracia, sobre el duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, en lo cual ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad, y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela, que es lo que nosotros creemos y sentimos que es el camino hacia el futuro para, no solo Venezuela, sino toda la región, fortalecer nuestras instituciones y sistemas democráticos”, aseveró Macri tras la reunión con Bolsonaro.

Por su parte, Bolsonaro manifestó que “toda América del sur está preocupada en que no tengamos una nueva Venezuela en la región. Debemos preocuparnos y tomar decisiones concretas en ese sentido, cada vez más sumando a nuestros pueblos, buscando en cada uno su potencial con hermandad, para que el progreso y la paz cada vez más puedan estar presente entre nosotros. Estamos cerca de firmar un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Todos los países ganamos con la integración del Mercosur”.

“Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias y la corrupción, porque si no tenemos éxito en eso, no hay futuro para nuestros países. También hablamos de la importancia de la integración energética, las energías renovables son la enorme oportunidad en el desarrollo de nuestros países, no sólo para que tengamos energía barata para el consumo y el desarrollo industrial, sino también para poder exportarle al mundo, y es una gran oportunidad en conjunto que ahora vamos a empezar a trabajar y a desarrollar, y eso hay que sumarle también, las energías hidroeléctricas”, afirmó Macri.

Etiquetas: Argentina | Brasil | Jair Bolsonaro | Mauricio Macri | Venezuela