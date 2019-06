La tal liberación de precios

Una persona le respondió a la otra, incubando sus preocupaciones en el lento trajinar del ascensor: “De bolas que hay harina y por montón, claro que más cara pero la hay, así que busca”. Entre los dos o tres pisos faltantes le indicó algunos lugares en los que podía consultar el precio.

Tomamos nota mental y acudímos a varios de esos lugares en los que se pedía alrededor de 17 mil soberanos por kilogramo, mientras que en una panadería sólo quince. Cerca de casa, la descubrimos en un abasto-joyería por 10 mil 800; más allá, en un supermercado de precaria existencia, a 9.900; en una quincalla reabierta por chinos, a 15 mil; y en el mercado municipal, a 11 mil.

Cierto, como otros productos, los hay a granel y la gente puede llevar la cantidad que quiera. En cualquier bodeguita ya tienden a encontrarse a precio libre, recibiendo y dando el vuelto hasta en dólares.

Entonces, cada vez que pueda, la dictadura se mueve para que haya algunos rubros en el mercado dejando que las mafias hagan lo propio, reordenando o sincerando el contrabando. Por muy regulados que estén oficialmente los precios, los abasto-joyería que los colocaban a su antojo le enseñaron el camino a los otros ramos y, así, progresivamente, volverán a las vidrieras los zapatos, las medicinas, los licores, las frutas, los cereales y quién sabe si los libros, etc.

Lo importante es hallar lo que se busca, sin importar los precios, siempre que sea posible. La dictadura que no puede detener y, es más, se explica a través de la hiperinflación, le importa un bledo el origen del dinero para adquirir al mayor o al detal esos productos, si éstos pasaron o no por la aduana, la creciente circulación de divisas, etc.

Hay una “liberación” de precios para quien pueda adquirir también algo más que harina de trigo: unos demasiados limitados y heroicos, frente otros capaces del más variado, regular y hasta excesivo consumo. Representativos de extractos sociales de ascensos tan vertiginosos como sospechosos, suelen burlarse de la nostalgia (y) de quienes vivieron tiempos mejores y ya no tienen prendas que vender.

No es tal liberación de precios y, menos, asociada al libre mercado, la sana competencia, el Estado de Derecho, y las otras condiciones y características reales y objetivas que la expresan y convierten en un modelo y en una estrategia alternativa de desarrollo. Al contrario, manifestación del socialismo en sus puntos culminantes, dibuja muy bien las pugnas y el periódico reacomodo de las mafias, lavando o diciendo lavarle la cara a los capitostes de la dictadura.

Etiquetas: Luis Barragán