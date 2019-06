Ledezma: Si seguimos así los diputados sesionarán en el Helicoide

Oleg Kostko / 14 jun 2019.- El exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, calificó como indispensable que la oposición cambie su estrategia ya que “si seguimos asi los diputados sesionarán en el Helicoide”.

“Se debe activar la doctrina de la Responsabilidad de Proteger porque está más que demostrado que el régimen tiene una política sistemática y masiva de violación a los derechos humanos y que por acción u omisión no ha podido satisfacer las necesidades elementales de alimentación, salud y seguridad personal sino que comete un exterminio, genocidio, crímenes de guerra como lo vimos el 23 de febrero cuando mataron a los indígenas pemones”, expresó Ledezma en un video difundido por TVVenezuela.

Nuevamente el dirigente opositor defendió la activación del artículo 187. “Aquí no hay que darle más vueltas a esto y cuando nosotros decimos que debemos activar el articulo 187 eso no es una operación instantánea, no es que se va a aprobar hoy viernes y mañana van a salir las fuerzas internacionales”.

A su juicio “hay que habilitar al presidente Guaidó con sentido de prevención como táctica para que tenga esa autorización y comenzar a negociar con las fuerzas internacionales porque de lo contrario si seguimos como vamos el parlamento será descuartizado e irán a sesionar no sé si en las embajadas o en El Helicoide, Ramo Verde o el exilio”.

“Ya van 22 diputados y todo indica que este régimen opera así, cuando ve debilidades en las fuerzas de la oposición, dispersa o contradicciones en la estrategia comienza a aplicar este esquema de la represión, persecución y el hostigamiento que están haciendo con los diputados del parlamento”, dijo.

Lea más: Smolansky: Aruba y Curazao no están cerrados a regularizar a los venezolanos

#14Jun @alcaldeledezma: Está evidenciado que el régimen de Venezuela desarrolla una política sistemática y masiva de violación de los derechos humanos y que por acción o omisión no ha podido satisfacer las necesidades elementales. #TVVenezuela por: https://t.co/nmd3pI91ab pic.twitter.com/rMDwoG3cXN — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 14 de junio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: 187 | diputados | Ledezma | Parlamento