Ledezma, sobre La Patilla: Ataque medios data de tiempos de Chávez

Oleg Kostko / 5 jun 2019.- El ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, se solidarizó este miércoles con el portal web La Patilla tras conocerse la sentencia en la que el TSJ le ordena pagarle 30 mil millones de dólares al presidente de la ANC, Diosdado Cabello.

A través una nota de prensa, Ledezma aseguró que la arremetida del régimen contra el medio de comunicación La Patilla, no es más que “la continuación de su política de intolerancia que se aplica en un país donde definitivamente no hay democracia y por ende tampoco libertad de expresión”.

“Este atentado contra La Patilla no es sólo contra Alberto Federico Ravel, David Morán, ni es sólo contra sus trabajadores, es contra todos los venezolanos porque todos somos dolientes de La Patilla, todos somos sus fieles lectores y gracias a La Patilla nos es posible expresarnos, en un país donde opinar terminó siendo un delito, porque la narcotiranía no tolera la disidencia”, agregó.

Según Ledezma, La Patilla es víctima de una “cacería implacable” que llevan adelante desde los tiempos de Chávez, quien fue el pionero de acciones de naturaleza similar cuando ordenó el cierre de RCTV en 2007. “Tampoco podemos olvidar la cantidad de emisoras de radio que fueron sacadas del aire caprichosamente, como las que formaban parte de la cadena Belfort y últimamente las antenas de Radio Caracas Radio, que también fue liquidada”, recordó el dirigente opositor.

“Así proceden estos capos de las mafias, con crueldad, sin límites porque ellos son la ley, no hay Constitución que valga. Por eso y mucho más sigo pensando que estas mafias no saldrán del poder que usurpan con diálogos que manipulan para ganar tiempo en un país que ya no tiene más tiempo que perder”, puntualizó.

Etiquetas: Chávez | La Patilla | Ledezma | TSJ