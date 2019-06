Casi nadie oye ni lee a políticos ni articulistas

Antes un inciso: en el artículo anterior titulado “Y ahora, ¿que luchen los políticos?” culminamos señalando la necesidad de otro Miranda, de otro Bolívar. No hicimos hincapié a la idea proscrita de un mesías ni nada parecido, al contrario, de alguien o algunos que se sepan parte de un equipo y no insustituibles, supremos o eternos, requerimos un liderazgo que sepa organizar e instrumentar planes/acciones internas como externamente, a eso hacíamos inferencia. Recordemos unos de los pensamientos más distintivos del ideario de Bolívar “Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir; y al fin no existiría”.

Al grano, teniendo verdades inobjetables como la ilegalidad e ilegitimidad de Maduro y todo su régimen, con hechos de corrupción los cuales el menor de esta quinta república es muy superior al peor de la denominada cuarta república, con delitos de lesa humanidad a cuestas y presuntas acusaciones por narcotráfico y apoyo a entidades terroristas, la gran pregunta que obligatoriamente debemos hacernos es ¿Cómo es posible el castrismo venezolano aún permanezca en el poder? Hay dos respuestas posibles: la primera es que se anteponen al genuino interés del pueblo venezolano los intereses de grupos gobierneros y aliados “opositores”, nacionales e internacionales, o, tales verdades inobjetables no son tales y son objetablemente falsas.

Otra tesis sería, lo que acontece en Venezuela es de exclusiva preocupación y ocupación de los venezolanos y solo nosotros mismos debemos resolverlo, sí ello es así, aceptemos al castrismo venezolano como definitivo, porque los venezolanos no podemos luchar contra armas e infinitas riquezas apuntadas al corazón y espíritu de quienes se oponen a esta tiranía. Sí hay algo que también debemos recalcar de Miranda y Bolívar es que comprendieron la insustituible necesidad de pedir apoyo externo, supieron que enfrentarse solos a los españoles era un suicidio así como enfrentarnos solos al castrismo venezolano es otro suicidio… ha quedado demostrado.

Venezuela está sumergida en un más de lo mismo consuetudinario: todos los días los precios suben, la delincuencia hace de las suyas, los servicios públicos languidecen, en medio de un discurso gubernamental trillado, desfasado e insultante para propios y extraños, en mitad de un discurso opositor desprestigiado cada vez más desconectado de las exigencias del pueblo, ambas realidades condimentadas por decenas o centeneras de opiniones de analistas políticos que tratan inútilmente de convencer a los lectores porqué el gobierno debe irse, debe quedarse o que “falta poco”. En ese más de lo mismo el país se parece más a un infierno mítico.

El pueblo venezolano se encuentra solo, en mitad de voraces intereses de una cruenta guerra por el poder, entre quienes se aferran mortalmente a él y quienes lo anhelan escudados en la alternabilidad democrática. El pueblo venezolano se encuentra con una patria expropiada, usurpada, desnaturalizada y una comunidad internacional que no los desea producto de una estampida de emigrantes desesperados/empobrecidos obligados a buscar paz, trabajo, vida en otras latitudes con todas las afectaciones que ello implica.

Para salir de ese “más de lo mismo” urge un liderazgo a la altura de las circunstancias, que sepan definir estrategias dentro y fuera del país, que las materialice para así recobrar la confianza de los venezolanos y amalgamar los esfuerzos/sacrificios requeridos. Se necesita un liderazgo que des-novelice la política, que no irrespete al pueblo y diga la verdad, que sepa, entienda y comprenda que lo partidista hoy estorba, que antes de anteponer su partido debe haber un país, una democracia dónde pueda hacer vida. Hoy Venezuela no existe, es un principado castrista a merced de una tiranía desalmada, antivenezolana. Venezuela necesita realismo, coraje e inteligencia… hace unos meses exclamaba ¡Guaidó!, ahora ¿Guaidó?

@leandrotango

