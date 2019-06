20 años sin oposición

Los presuntos diálogos, los procesos electorales desde 2017, las sanciones, amenazas y un numeroso repertorio de acciones de linaje democrático dan cuenta que en 20 años aún el chavismo no ha contado con una oposición real, entiéndase “real” como apropiada, aquella exigida para dar al traste, no a un manojo de dictadores recién estrenados, sino a una casta de ellos de los más infecciosos, metastásicos, desalmados… el castrismo.

Una y otra vez hemos repetido el irrefutable adagio “a quien hierro mata a hierro muere”, meses atrás se desperdició una oportunidad única para redemocratizar a Venezuela y, consecuentemente, a la región, sin embargo, Guaidó vio diluir semejante oportunidad, hoy él y sus colaboradores criollos reciben los embates de una élite apertrechada con toda institucionalidad y recursos de éste inquebrable país, hoy son víctimas de mentiras finamente elaboradas en laboratorios especializados, víctimas de verdades a medias dosificadas a real placer gubernamental y de verdades sabiamente manipuladas.

No se puede tratar democráticamente a quién no lo es. En el mundo han existido dictaduras que finalmente ceden ante el quiebre catastrófico de sus cimientos. En Venezuela nada más alejado de la realidad. El chavismo ha perdido aliados que se creían fieles hasta la muerte, además de haber perdido prácticamente todo el apoyo popular arraigado por el populismo salvaje permitido por el boom petrolero más alto y sostenido de la historia, a pesar de ello, sus cimientos aún están firmes, sus principales cabezas se encuentran unidas, anclados a las armas, instituciones y recursos de la nación, pero lo que más vale es el siamés asesoramiento cubano, férreo e irrestricto.

China ya se alejó del castrismo venezolano. Supo comprender que con un gobierno democrático sus inversiones no correrían riesgo, al contrario, estarían mucho mejor resguardadas que hoy día, con institucionalidad. Rusia es más un apoyo moral/mediático que pragmático, no posee condiciones que le permitan ser un salvavidas para el castrismo venezolano, toda vez que ella misma (Rusia) afronta crisis geopolítica, económica, política y social peores que las de Venezuela.

Opinamos, el gobierno cubano es el bastión, el núcleo, la célula madre, sí ella decidiera retirar apoyo al chavismo hasta ese día disfrutarán del poder, el chavismo no depende de sí mismo, sino del asesoramiento presencial de estos cofrades antidemocráticos. Estados Unidos pisa el acelerador, recrudece acciones contra Cuba por apoyar al chavismo, así como ha logrado frenar el envío de crudo de nuestros rojos rojitos al régimen isleño, sí estas presiones arrecian y el régimen cubano no logra sortear las consecuencias, probablemente el chavismo quede solo, finalmente, obligado a huir.

La presión social es determinante, pero ni con todos los venezolanos marchando todos los días el castrismo venezolano entregará el poder. Tampoco dimitirá con sanciones internacionales cuando aún controla las inconmensurables riquezas del país. Tampoco cederá ante diálogos de doble cara, mucho menos se irá admitiendo elecciones transparentes, lo mejor que podemos hacer para comprender lo que pasa en Venezuela es comprender acerca de los 60 años que tiene el castrismo pisoteando a los cubanos. Lo mejor que podemos hacer para comprender lo que no hay que hacer en Venezuela es analizar cómo se ha enfrentado equívocamente al castrismo venezolano los últimos 20 años… y aún se continúa haciendo.

La democracia en Venezuela se conquistará cuando las sanciones no terminen afectando solamente a las víctimas, cuando no se dialogue con quienes hacen del diálogo una trampa, cuando no haya más elecciones ficticias y cuando se deje tratar democráticamente a quien no lo es. Nos democratizaremos cuando finalmente quienes tienen la razón, la ley y la legitimidad de su lado tengan el valor, el coraje de hacer caer sobre los culpables de la tragedia venezolana todo el peso de la ley, con todos sus procedimientos, todas sus consecuencias.

@leandrotango

