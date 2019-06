Laidy Gómez: Los docentes necesitan un cambio de modelo político nacional

ND / 4 jun 2019 – La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, hizo un llamado a los docentes de todo el país para que permanezcan activos en sus aulas de clase, cultivando la formación de la población infantil, y asimismo planteó la necesidad de tener un nuevo modelo político nacional que reivindique la labor docente y le otorgue el justo reconocimiento que merece.

Así lo manifestó desde un acto de recuperación de la cancha de la Unidad Educativa Estadal “Monseñor Edmundo Vivas”, ubicada en el sector El Llanito municipio Capacho Nuevo, donde agregó que “el cambio de modelo surge de la ineficiencia del régimen en materia educativa”.

Gómez se plateó como interrogante: “¿Cómo puede un docente garantizar una educación óptima?, si cada vez que llega al salón está pensando: no tengo para la comida, no tengo gasolina, se me enfermó mi hijo”.

Reconoció el esfuerzo por fomentar oportunidades ante la crisis existente en Venezuela, por parte de los educadores, y resaltó que “no sabemos el color de lo nuevo que viene a Miraflores, lo que sí sabemos es la escogencia del pueblo venezolano por algo distinto al color rojo perpetuado en el poder por 20 años”.

“En lo particular prefiero que el nuevo Poder Central se caracterice por ser tricolor, para que no haya discriminación y para volver a tener ese país que fue cambiado por un modelo generador de miseria”, puntualizó Gómez.

