Lamentamos la muerte de tres personas, tras el impacto de un rayo en el área externa de la Refinería El Chaure en #Guanta estado #Anzoategui y que por la acumulación de hidrocarburos se generara un incendio. Lo hemos venido alertando, la negligencia en el manejo de Pdvsa representa un peligro para los anzoatiguenses. Lo ocurrido hoy en el municipio Guanta es el reflejo de la gravedad que enfrentamos. Las autoridades de #Pdvsa no siguen los protocolos, no realizan el saneamiento a las lagunas residuales, es evidente la inoperatividad de las instalaciones de Pdvsa, entre otras muchas irregularidades dentro de la industria. Hace menos de 24 horas que denunciamos el desbordamiento de crudo en el Terminal de Almacenamiento y Despacho del Complejo Petrolero del estado Anzoátegui y así como están esas instalaciones se encuentra toda Pdvsa. Exhortamos una vez más a las autoridades a tomar lo correctivos pertinentes antes de enfrentar una desgracia más.