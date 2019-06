Lacava: Hicimos malabares para traer medicinas a Carabobo

ND / 4 jun 2019 – El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, confirmó la llegada de medicinas e insumos para el Hospital Central de Valencia “haciendo malabares para que todo eso haya llegado al país”.



“Hola a todos, bueno seguimos aquí en el depósito del Hospital Central de Valencia, nos sigue llegando mercancía, nos sigue llegando medicinas, aquí tenemos las gandolas, los camiones, aquí hay inyectadoras, compresas, siguen llegando antibióticos, analgésicos, para nuestras operaciones quirúrgicas, para toda la operación que tenemos en el Hospital Central de Valencia y nuestro sistema hospitalario. A los pavosos de siempre les digo, que no vayan a creer que traer esto fue una mantequilla gracias a los tipos que nos tienen bloqueados y estrangulados. Presidente, si no fuera por usted, esto no pudiera llegar a aquí, y todos los malabares y todo lo que nos hemos inventado para hacer llegar esto a aquí, si ustedes supieran, pero pavosos, no les voy a decir para que no sepan”, afirmó Lacava en un video compartido en su cuenta Twitter.

En otro tuit Lacava compartió otro video en el que expresó que “aquí seguimos combatiendo a los pavosos que no quieren que este país avance, presidente mire lo que estamos haciendo, este es un grupo de jóvenes, un grupo élite que hemos creado nosotros, auditores para los hospitales. Estos muchachos se encargan de vencer todo el esquema burocrático, todas las roscas, las mafias que hay dentro de los hospitales que también las tenemos que reconocer, y las estamos rompiendo a través de esta metodología. Cada uno de ellos genera cada combo para cada paciente, directamente del almacén hasta la cama”.

Lea más: Maduro: El CNE está listo para las elecciones de la Asamblea Nacional

A mamar q llegó Tío Rico ???. Estamos haciendo magia para traer las medicinas por los caminos verdes sin q nos vean. Pero lo importante es q a pesar del Put…. bloqueo y sanciones sobre nuestro país hemos logrado traerlas y ponerlas a disposición de nuestro pueblo. pic.twitter.com/MCfj256w66 — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 5 de junio de 2019

Aquí no nos van a meter gato por liebre. Cada medicamento q llegue le tiene q llegar con nombre y apellido a cada paciente para q no se pierdan en el camino del depósito a la cama. Por eso hemos creado este grupo de jóvenes auditores del team Drácula en los hospitales. pic.twitter.com/GtdpVyiMyw — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 5 de junio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Estado Carabobo | Rafael Lacava | Venezuela