Justo Noguera: No permitiremos colas de un día para otro

ND / 15 jun 2019.- La venta de gasolina por terminal de placa en el estado Bolívar no permitirá las llamadas colas de un día para otro, es decir, vehículos que no pueden surtirse en su día no podrán permanecer en la cola hasta el día siguiente.

Así lo dijo este sábado el gobernador Justo Noguera en un mensaje, en el que también precisó que las estaciones estarán cerradas este domingo por mantenimiento, que las colas comenzarán a las 4 de la madrugada, y que cada vehículo podrá surtirse cada tres días.

“Las habla Justo Noguera. A partir de hoy no se van a permitir colas de un día para otro. Repito, a partir de hoy, una vez que se cierre la estación, no se va a permitir colas de un día para otro. Mañana domingo 16 de junio todas las estaciones de servicio están cerradas para mantenimiento, cambio de pico, cambio de filtro y mantenimiento al sistema eléctrico de bombeo. El lunes, junio 17, se permitirá la cola a partir de las 4 de la mañana, estaremos allí nuestra policía del estado… y tenemos el nuevo cronograma de distribución. Días lunes los terminales de las placas 0,1,2 y 3. Día martes terminales de la placa 4,5 y 6. Y el miércoles 7,8, y 9. Y así sucesivamente”.

Aseguró Noguera que el sistema de suministro de gasolina va en vía de “estabilizarse”. Y pidió a los bolivarenses usar sus vehículos eficientemete. “Y en nombre de Dios vamos a superar esta condición”.

