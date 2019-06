La verdad rebasó las mentiras y manipulaciones

“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad” Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico

Las manipulaciones del régimen usurpador ya dejaron de tener credibilidad hasta en los sectores chavistas. Todos opinan que fracasó. El llamado Sistema de Medios Públicos está secuestrado. No hay espacio para ninguna voz disidente. La programación es totalmente parcializada. No hay noticias. Todo está reducido a propaganda sesgada y falseada No hay equilibrio. Lo peor, es que los canales privados continúan amenazados. El que intenta salirse del libreto gubernamental, inmediatamente, es llamado y obligado a entrar en el redil. Una sola verdad. Imposición del dictador, punto.

No contento con ese férreo control sobre los medios públicos y privados, no dejan espacio para el entretenimiento de la familia. En las horas de mayor sintonía meten una cadena y el usurpador inicia sus letanías llenas de mentiras, falsedades y manipulaciones. En los sectores populares donde no hay señal de televisión por cable, la gente se fastidia, apaga la tele y la radio y uno que otro lo ve y escucha en perspectiva. El murmullo surge inmediatamente. Eso que dice es falso. Es una vulgar manipulación y nadie le cree. Lo confirmó con conocimiento de causa. No lo quieren reconocer y aceptar, pero es la verdad. Es cuestión de abrir los ojos a la realidad.

Bolívar lo expresó sabiamente “La opinión pública es la primera de todas las fuerzas”. Y no hay manera de que el usurpador pueda cambiar la percepción de mentiroso, manipulador y falseador que ya tiene el pueblo. Es más cuando emite alguna verdad, en el pueblo, surge la duda. Está demostrado “en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”. Las fuerzas democráticas aceptan, para agotar esa vía, buscar acercamientos para negociar una salida pacífica, electoral y constitucional a la pavorosa crisis que provocó el régimen usurpador e inmediatamente ponen en funcionamiento los laboratorios de guerra sucia y falsean la verdad. Nunca hubo diálogo ni negociación. Un acercamiento fallido y el mundo lo sabe. Esa es la incuestionable verdad.

El pueblo está hastiado de tanta manipulación y evasión de responsabilidad. El régimen usurpador está tensando la cuerda a limites peligrosos. La rebelión civil está latente. El hambre es subversiva y desestabilizadora. Las limitaciones y carencias de la gente no se justifican bajo ningún respecto. Venezuela posee inmensas potencialidades. Excelente recurso humano, inmensas riquezas y posición geográfica inigualable. Lo tenemos todo y sólo falta un buen gobierno democrático que suelte las amarras del progreso. No hay tiempo que perder.

La verdad se impuso y rebasó la mentira, falseamiento y manipulación del régimen usurpador y su disminuida autoridad. Hay que facilitar el cambio y darle una oportunidad a Venezuela. La calidad de vida, el progreso y oportunidad para todos es perentoria. Es posible y la merecemos. Hay consenso nacional en esa realidad. O se van o los van. Esperemos que entiendan y sea pacífica, electoral y constitucional. La verdad, como siempre, se impuso en el tiempo.

Twitter: @Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar